En måned siden flyulykken: Setter 150 piloter på bakken etter mistanke om falske lisenser

97 av 99 personer i flyet fra Lahore til Karachi omkom da flyet styrtet noen få kilometer fra flyplassen i Karachi 22. mai. I tillegg omkom en jente som befant seg på bakken da flyet fra Pakistan International Airlines (PIA) falt over et boligområde. To passasjerer overlevde flystyrten.

Onsdag ble en foreløpig ulykkesrapport lagt frem i nasjonalforsamlingen i Pakistan. Der sa luftfartsminister Ghulam Sarwar at ulykken skjedde på grunn av menneskelig svikt.

Anjum Naveed, AP, NTB scanpix

Ifølge Dunya News sa Sarwar at både pilotene og mannskapet i tårnet har ansvaret for ulykken. Lydopptak fra cockpiten forteller at pilotene var opptatt av å snakke sammen om koronapandemien da de prøvde å lande flyet, og var ikke fokuserte. Ifølge Sarwar ble det ikke meldt om noen feil med flyet.

– Piloten og co-piloten var ikke fokuserte og de hadde en samtale om korona. Det var det de tenkte på. Familiene deres var berørt og de hadde en diskusjon rundt dette, sa Sawar, ifølge The Guardian.

150 piloter satt på bakken

Det som likevel var mest oppsiktsvekkende under onsdagens redegjørelse i nasjonalforsamlingen, var opplysninger om at 150 av flyselskapets nærmere 400 piloter ikke har papirene i orden.

Det er ikke slått fast om dette også gjelder pilotene av ulykkesflyet.

Ledelsen i PIA har bestemt seg for å sette 150 piloter på bakken med umiddelbar virkning. De får ikke lov til å fly før selskapet har kommet til bunns i saken.

Mohsin Raza, NTB scanpix

PIA-talsmann Abdullah Hafeez sier til avisen Dawn at PIA har skrevet brev til luftfartsmyndigheter i landet for å få oversikt over hva slags dokumenter pilotene mangler.

Hafeez sier også at selskapet allerede var kjent med noen tilfeller der piloter har fått jobb i PIA uten nødvendige papirer. De to siste årene har selskapet avskjediget 15 piloter fordi de manglet nødvendige dokumenter.

Falske sertifikater

Flere av pilotene som nå blir nektet å fly, mangler sertifikater som viser at de har nødvendige kvalifikasjoner. Mens enkelte har ifølge granskningen forfalsket papirene, har en god del piloter fått andre til å ta prøver for seg.

– Det er skammelig. Vi kommer til å etterforske de som står bak dette, sa luftfartsministeren onsdag.

PIA har siden 1999 hatt direkterute til Oslo med to avganger i uken.