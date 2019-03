Innen tre år vil alle nye biler som produseres og selges i Europa leveres med en funksjon som automatisk skal minne deg om å holde fartsgrensen. Det har EU vedtatt denne uken.

Dersom du kjører fortere enn du skal, vil bilen bremse for deg. Den samme funksjonen virker også når bilen oppdager at en fotgjenger går ut i veien lenger fremme, eller dersom bilen foran plutselig bråbremser.

Sjåføren vil fortsatt kunne overstyre teknologien ved behov. I praksis kan du tråkke på gassen en gang til hvis du vil over fartsgrensen. Britiske The Times (bak betalingsmur) skriver imidlertid at det ikke vil være mulig å skru systemet helt av.

Flere kjøretøyer leveres allerede med slik teknologi, men fra 2022 blir den obligatorisk i alle nye modeller. I tillegg skal teknologien installeres i eksisterende modeller innen 2024.

Alkolås og søvnvarsel

Bremsefunksjonen er et av 15 nye sikkerhetstiltak for store og små kjøretøy som EU-institusjonene har vedtatt. De skal godkjennes av EUs medlemsland i september.

Blant de 15 kravene er også:

Søvnvarsler , som gir beskjed dersom du er distrahert eller er i ferd med å sovne

, som gir beskjed dersom du er distrahert eller er i ferd med å sovne Varselsystem for kjørefelt , som varsler dersom bilen beveger seg mot eller over filmarkeringene

, som varsler dersom bilen beveger seg mot eller over filmarkeringene Alkolås , som gjør det umulig for en fører med promille over et visst nivå å starte bilen

, som gjør det umulig for en fører med promille over et visst nivå å starte bilen «Svarte bokser», som registrerer hendelsesforløpet ved ulykker

I tillegg vil lastebiler og busser utstyres med en funksjon som bidrar til å redusere blindsonen og varsler føreren om utsatte biler i nærheten.

NAF: – Positivt, med forbehold

De nye reglene er en del av EUs strategi for å bedre sikkerheten på europeiske veier. Ni av ti ulykker på europeiske veier forårsakes i dag av menneskelige feil.

Kommunikasjonsrådgiver i NAF, Nils Sødal, sier til Aftenposten at NAF er positiv til de nye reglene.

– Bedre støttesystemer i bilene vil hjelpe sjåførene og gjøre bilene tryggere, sier Sødal.

NAF

Men han er tydelig på at en viktig forutsetning er at sjåføren fortsatt skal kunne overstyre systemene.

– I noen situasjoner har man behov for å kunne overstyre funksjonen, for eksempel når man må gå over maks hastighet for å klare å kjøre forbi en annen bil.

Sødal understreker at tiltakene i utgangspunktet er ment som hjelpemidler mot uoppmerksomhet og ikke en måte «å ta råkjørere på».

– Tiltakene kommer som krav til bilprodusentene om at sikkerhetsteknologien alltid skal leveres med bilen, og ikke tilbys i dyre ekstrapakker. Det er positivt.