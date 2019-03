Politikerne er korrupte, raner folket, forsaker fedrelandets kultur og historie, kjører rundt i limousiner med prostituerte, strør om seg med penger, og har latt utlendinger komme inn: Det er historien som fortelles i en seks minutter lang animert valgkampvideo.

Det innvandringskritiske partiet Sannfinnene har lansert filmen noen få uker før finnene går til valgurnene. Til slutt i filmen vekkes et lysgnistrende uhyre, et uttrykk for folkets vrede, som griper politikerne og stiller dem til ansvar.

Filmen har provosert mange, og kinoselskapet Finnkino har bestemt at de ikke vil vise den lenger, skriver Yle, finsk kringkasting.

Fakta: Valg i Finland 14. april er det valg til den finske riksdagen. Frem til 8. mars styrte en regjering bestående av Centerpartiet, Samlingspartiet (konservativt) og De blå, som er utbrytere fra det innvandringskritiske partiet Sannfinnene. Statsminister Juha Sipilä fra Centerpartiet leverte regjeringens avskjedssøknad 8. mars. Årsaken var at regjeringen ikke fikk gjennom en stor helsereform, som er omstridt fordi mange ser på den som en privatiseringsreform. Frem til valget fungerer regjeringen som forretningsministerium.

Folket mot eliten

Nå blir det stilt spørsmål ved den politiske retorikken som brukes før valget og hvilke konsekvenser det kan få.

Professor Åsa von Schultz ved Helsingfors universitet sier at valgkampvideoen både er uvanlig i finsk valgkamp og fremstår «ekstremt provokativ», men at den «krysser av» for det som er det vanlige budskapet hos populistiske partier: påstanden om at en politisk elite som ikke er til å stole på, skor seg på vanlige folk.

Uskadet fra opptrinn

Nyhetsbyrået Reuters peker på at en annen hendelse skjedde bare fire dager etter at valgkampvideoen med det lysgnistrende monsteret kom. I helgen var nemlig utenriksminister Timo Soini, selv en av grunnleggerne av Sannfinnene, men nå utmeldt, på et valgkamparrangement i Korso utenfor Helsingfors. Da kom en truende og aggressiv mann mot ham, ifølge Reuters.

Soini kom uskadet fra opptrinnet, som han beskriver det som en forferdelig hendelse på sin blogg. Det er uklart hva som var motivet. Mannen som ble pågrepet, hadde på seg en jakke med emblemet til anti-innvandringsgruppen Soldiers of Odin, men ifølge finske medier tror ikke politiet at angrepet var planlagt.

Politiet etterforsker også en hendelse der en lokalpolitiker med utenlandsk bakgrunn skal ha blitt angrepet mens hans sto på T-banestasjonen sist mandag, skriver Yle.

Mer polarisert

Alle partilederne har tatt avstand fra angrepene. Lederen for Sannfinnene, den omstridte Jussi Halla-Aho, som selv har vært dømt for hatefulle uttalelser, avviser at videoen kan hisse opp til politisk vold.

Åsa von Schoultz vil heller ikke mene noe om om det kan være noen sammenheng, men sier generelt at det er blitt en mer polarisert debatt.

– Mange har snakket om at klimaet er mer fiendtlig og at det blir større motsetninger. Det er også en internasjonal trend at polariseringen øker og at folk ikke er like respektfulle og tolerante mot hverandre, sier von Schoultz.

Hun sier at de vil gjøre en undersøkelse blant politikere som deltar i valget, for å finne ut om flere opplever truende hendelser.

Regjeringen gikk av

Hittil har valgkampen i liten grad handlet om innvandring, som er Sannfinnenes viktigste sak. Velgerundersøkelser viser at helse, omsorg, arbeidsliv og klima, står langt høyere på prioriteringslisten.

Valget skjer i en uvanlig situasjon der regjeringen har kastet kortene og kun fungerer som forretningsministerium frem til valget.

Meningsmålingene viser at sosialdemokratene ligger best an foran valget. I Finland, som i de andre nordiske landene, er det vanlig med koalisjonsregjeringer. Men det er lite som tyder på at Sannfinnene ønsker å bli del av en ny regjering.