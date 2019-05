Amerikanske myndigheter har tatt kontroll over et nordkoreansk frakteskip som brukes til å selge kull, opplyser det amerikanske Justisdepartementet.

Skipet var allerede i USAs varetekt før det ble søkt om juridisk overtakelse i en rettssal i New York torsdag, ifølge The New York Times.

Amerikanske myndigheter mener at Wise Honest, et av Nord-Koreas største skip med sine 17.000 tonn, ulovlig har fraktet kull og tunge maskiner til Nord-Korea. Dermed mener USA at nordkoreanske myndigheter har brutt internasjonale sanksjoner, skriver The Washington Post.

– Vårt kontor avslørte Nord-Koreas forsøk på å eksportere tonnevis med kull av høy kvalitet til utenlandske kjøpere ved å skjule skipets opphav, sier riksadvokat for det sørlig distriktet i New York, Geoffrey Berman, ifølge NBC News.

Økende spenningsnivå

Ifølge The Washington Post er skipet nå på vei inn i amerikanske farvann med hjelp fra U.S. Marshalls og Kystvakten. Skipet ble stoppet av indonesiske myndigheter i april, skriver blant andre The Washington Post og nyhetsbyrået AP.

Kunngjøringen fra justisdepartementet kommer i kjølvannet av et økende spenningsnivå mellom USA og Nord-Korea.

Bare timer tidligere skal Nord-Korea ha prøveskutt to kortdistanseraketter, den andre slike testen på to dager, skriver nyhetsbyrået Reuters.

USAs president Donald Trump sier at «ingen er glade for» de nye prøveskytningene. Sørkoreanske myndigheter har sagt at prøveskytningene trolig er en protest fra Nord-Korea mot at Trump har nektet å opphøre de økonomiske sanksjonene mot landet.

Aftenposten kommer tilbake med mer.