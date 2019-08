Godkjennelsen fra Bolsonaro kom etter et krisemøte i regjeringen fredag kveld.

Soldater fra hæren skal være på plass i Amazonas lørdag, og planen er at de skal være der i en måned.

Soldatene skal samarbeide med offentlige sikkerhetsmyndigheter samt myndigheter som er ansvarlige for miljøbeskyttelse, fremgår det i beslutningen som presidenten har signert.

Det er ukjent hvor mange tropper som blir sendt til området. Ifølge den brasilianske avisen O Globo skal har hæren også blitt beordret til å «forhindre miljøforbrytelser».

Utplasseringen av soldatene skjer til tross for at presidenten torsdag uttalte at Brasil ikke har ressurser nok til å slukke brannene i Amazonas.

Tilbudt hjelp

Fredag kveld hadde Bolsonaro også en samtale med USAs president Donald Trump. Den amerikanske presidenten sier han har tilbudt Brasil bistand i kampen mot flammene.

– Jeg sa til ham at hvis USA kan hjelpe til med brannene i Amazonas-regnskogen, så er vi klare til å hjelpe, skriver han på Twitter.

Bolsonaro har kritisert Frankrikes president Emmanuel Macron for at han har signalisert at han vil ta opp brannene på G7-møtet i helgen. Han mener det er internt anliggende.

Den brasilianske presidenten har ikke offentlig kommentert Trumps tilbud.

Ifølge franske myndigheter jobbes det med å få på plass konkrete tiltak mot brannene i Amazonas-regnskogen, som gjerne blir kalt «verdens lunger» fordi den binder CO₂ og begrenser utslippene i atomsfæren.

Rekordmange branner

Ifølge det brasilianske romforskningsinstituttet Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) er det til nå i år registrert 76.720 skogbranner i Brasil. Det er det høyeste tallet som INPE har registrert siden 2013. Over halvparten av brannene er i Amazonas-området.

Victor R. Caivano / AP

Røyken fra branner nådde tidligere denne uken frem til storbyen São Paulo og andre byer.

Mellom onsdag og torsdag oppsto det rundt 700 nye branner, ifølge INPEs statistikk.

Nabolandene Paraguay og Bolivia kjemper også mot branner i sin del av Amazonas-regnskogen. I Peru, som også deler en bit av verdens største regnskog, er myndighetene i beredskap dersom brannene skulle spre seg dit.