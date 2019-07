Dermed overtar von der Leyen presidentposten i EU-kommisjonen etter Jean-Claude Juncker fra 1. november. Hun blir første kvinnelige president i EU-kommisjonen, og også første tysker på over 50 år med EUs aller gjeveste toppjobb.

Resultatet ble lest opp i EU-parlamentet rundt kl. 19.30.

383 stemte for den tyske kandidaten og 327 stemte imot. 22 medlemmer av EU-parlamentet stemte blankt, og én stemme ble forkastet. Parlamentet består for øyeblikket av 747 medlemmer og det magiske stemmetallet den tyske kristendemokraten trengte for absolutt flertall, var 374.

– Jeg kommer til å jobbe for et forent og sterkt Europa, sa von der Leyen i en kort tale til parlamentsmedlemmene etter at resultatet var klart.

Vincent Kessler, Reuters / NTB scanpix

Støtte fra sosialdemokratene

På forhånd var det varslet at et flertall i den sosialdemokratiske S & D-gruppen ville støtte von der Leyen. Sosialdemokratene er den nest største partigruppen i EU-parlamentet med 164 representanter.

Tirsdag ettermiddag ble det også klart at von der Leyen ville få stemmer fra et flertall av medlemmene i den liberale partigruppen Forny Europa. Ved en prøveavstemning internt i partialliansen stemte 104 medlemmer for og tre imot den tyske kristendemokraten, mens én stemte blankt.

Høyresiden splittet

På forhånd var von der Leyen bare garantert støtte fra de 182 parlamentsmedlemmene fra den konservative partigruppen EPP, som hun selv tilhører.

Ytre høyre og høyrepopulistene har vært splittet om von der Leyen. Det var ventet at hun vil få støtte fra italienerne i Matteo Salvinis Ligaen. I tillegg har de høyrenasjonalistiske partiene i Øst- og Sentral-Europa foretrukket von der Leyen fremfor andre kandidater.

Samtidig sto De Grønne fremdeles fast ved sitt nei til den tyske presidentkandidaten. Det til tross for at von der Leyen i en siste sjarmoffensiv tirsdag lovet å gjøre Europa til verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.

Jean-François Badias, AP / NTB scanpix

Trenger rent flertall

Den tyske politikeren går dermed av som forsvarsminister i Angela Merkels regjering. Hun trengte rent flertall i avstemningen i EUs folkevalgte forsamling (50 prosent pluss 1) for å bli Jean-Claude Junckers etterfølger.

Utfallet av avstemningen har vært usikker, da mange politiske grupper har vært splittet i synet på von der Leyen og misfornøyd med hvordan lederkabalen i EU ble lagt.