Telefonlinjer og internett lå nede, turister ble sendt ut, skoler stengt, lokale ledere satt i husarrest og tusenvis av nye soldater var på plass. Det var opptakten da den indiske regjeringen mandag kom med et dekret som skal fjerne særstatusen til Kashmir.

Kashmir, hvor flertallet av innbyggerne er muslimer, er et av verdens mest militariserte områder, og har i flere tiår vært en kilde til konflikt både internt i India og mellom India og nabolandet Pakistan.

Mandag strammet India grepet om den indiske delen av Kashmir ved å foreslå å fjerne delstatens særstatus i grunnloven, en beslutning som ifølge The Guardian er den mest radikale endringen noen regjering har foreslått for provinsen siden 1947.

– Det betyr nok at vondt blir til verre. Dette er en konflikt som har gått litt i bølger, men dette gjør det verre, sier professor og India-ekspert Arild Engelsen Ruud ved Universitetet i Oslo om det som har skjedd.

– Mørkeste dag i Indias demokrati

Indiske myndigheter begrunner lovendringen med at den vil gjøre det enklere å integrere Kashmir i resten av India. Men Pakistan fordømmer det og mener det den indiske regjeringen gjør er ulovlig.

– Dette er den mørkeste dagen i Indias demokrati, skriver Mehbooba Mufi, tidligere leder for delstatsregjeringen i Jammu og Kashmir, på Twitter.

Endringene betyr at Kashmir blir fratatt delvis selvstyre og at restriksjoner på kjøp av eiendom i området for indere fra andre deler av landet blir borte. I tillegg blir delstaten delt i to. Ifølge professor Arild Engelsen Ruud betyr det at den folkevalgte forsamlingen i delstaten vil få mindre makt.

Fakta: Kashmir-konflikten India og Pakistan har siden de ble selvstendige i 1947 vært i konflikt om regionen Kashmir. Striden utløste kriger i 1947, 1965 og 1999. India kontrollerer to tredjedeler av det omstridte området. Flertallet av innbyggerne er muslimer. Tilsammen skal det bo vel 11 millioner mennesker i regionen. Siden 1989 har det pågått et opprør i den indiskstyrte delen av Kashmir som har kostet mer enn 47.000 mennesker livet, mens nærmere 10.000 er bortført. India har anklaget Pakistan for å støtte opprøret og drive egne leirer der opprørerne trenes opp. India og Pakistan ble i 2003 enige om en våpenhvile, men fredsprosessen har stått i stampe, særlig etter terrorangrepet i Mumbai i 2008, som pakistanske ekstremister har fått skylden for. (NTB)

Hindunasjonalistisk grep

– Det er en nedgradering av delstaten og helt klart en innsnevring av de demokratiske rettighetene som befolkningen der har, sier Ruud.

Men selv om grepet er kontroversielt, sier professoren at det er populært i brede lag av den indiske befolkningen utenfor Kashmir. Han sier at Indias nylig gjenvalgte statsminister Narendra Modi spiller på hindunasjonalistiske strenger.

– Modi-regjeringen har to hovedagendaer: Økonomisk vekst og hindunasjonalisme. Den økonomiske veksten har vært forholdsvis begredelig. Det har skapt problemer for regjeringen, sier Ruud.

Særstilling upopulær blant mange

Kashmirs særstatus har vært upopulær blant mange hinduer, og ses på som en måte å gi muslimer særstatus.

– Å fjerne særstatusen er en relativt populær beslutning i det øvrige India, sier Ruud.

Men han tror at det kan gjøre situasjonen i Kashmir mye vanskeligere.

– Det verste scenarioet er at det blir begynnelsen på enda mer væpnet opprør, og enda mer undertrykkelse fra myndighetens side. Det er en reell mulighet for det.

Han tror imidlertid ikke det vil føre til ny krig mellom atommaktene Pakistan og India.

India-forskeren sier at det ikke finnes noen enkel løsning på Kashmir-konflikten: Noen vil ha selvstyre, noen vil fortsatt være del av India, noen vil være del av Pakistan.

– Hvis det skal komme noen løsning, må den være politisk. Man må gi dem noe, kanskje autonomi. Dette tiltaket er i en helt annen retning. Det vil bare skape større problemer, sier Ruud.