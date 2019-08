Kina advarer Japan, Sør-Korea og Australia mot USAs våpen

Uttalelsen fra Kina kommer i kjølvannet av at Russland mandag gjorde det klart at om USA utplasserer en konvensjonell mellomdistanserakett i Stillehavsregionen i løpet av få måneder, som varslet, så vil også Russland gjøre det.

Kina uttaler nå at landet ikke vil stå uvirksomt uten å gå til mottrekk om USA utplasserer mellomdistanseraketter i Stillehavsregionen.

Klar beskjed

Det er Kinas nedrustningsansvarlig ved utenriksdepartementet, diplomaten Fu Cong, som tirsdag varsler dette.

– Vi ber også våre naboland om å utvise klokskap og ikke tillate USA å plassere sine mellomdistanseraketter på (sine) territorier, sier han, og navnga spesifikt Australia, Japan og Sør-Korea.

Australia har tidligere uttalt at det ikke er kjent hvor det er aktuelt for USA å plassere baser for slike raketter, men at det ikke skal ha vært snakk om å plassere noen i Australia.

Vil prate

President Vladimir Putin sa mandag at Russland kun vil utplassere nye mellomdistansemissiler om USA gjør det først, og ba samtidig om umiddelbare samtaler om våpenkontroll for å forhindre et kaotisk våpenkappløp.

Fu sier at Kina ikke har noen intensjon om å inngå en tredelt våpenkontrollavtale med USA og Russland, men at landet vil delta i eventuelle multilaterale diskusjoner om nedrustning.

Den viktige INF-avtalen om mellomdistanseraketter har siden 1987 forbudt landbaserte mellomdistanseraketter, men den har falt sammen siden både USA og Russland nå har trukket seg fra overenskomsten.