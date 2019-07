Puerto Ricos guvernør tar ikke gjenvalg

Hundretusener av den karibiske øyas innbyggere har deltatt i protester de siste dagene etter at nedlatende og sexistiske kommentarer han utvekslet med sine nærmeste medarbeidere på sosiale medier er lekket.

Både kvinner, homofile og andre velgere var gjenstand for grove vitser, og Rosselló og hans medarbeidere spøkte om likene som hauget seg opp etter orkanen Maria i 2017.

Rosselló varslet via Facebook på søndag at han ikke vil søke gjenvalg, og at han går av som leder for sitt parti, men at han ikke trekker seg som guvernør.

Blant dem som har krevd at Rosselló trekker seg, er både advokater og gatefeiere, og også Puerto Ricos ene representant uten stemmerett i Kongressen i Washington.