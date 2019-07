Canada etterforsker tyveri ved militært forskningssenter

Den nå pensjonerte sivile medarbeideren, som har spesialisert seg i ballistikk, er mistenkt for å ha stjålet og destruert over 30.000 dokumenter som inneholder svært sensitiv informasjon, ifølge den nasjonale kringkasteren Radio-Canada.

En talsperson for landets forsvarsminister Harjit Sajjan sier at en etterforskning er på vei, men har ikke gitt ytterligere kommentarer.

Et rettsdokument som Radio-Canada har fått tilgang på, viser at militærpolitiet har fått en ransakelsesordre i et svært restrikt område ved en forskningsanstalt nær Quebec. Den mistenkte skal ikke være siktet i saken på det nåværende tidspunkt.

Den tidligere ansatte skal være under mistanke om tjenesteforsømmelse før han sluttet i militæret i fjor. Tre tidligere kolleger varslet om mannen, ifølge Radio-Canada.