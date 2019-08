Dødstallet stiger etter jordskred og flom i Myanmar

Hvert år fører monsunregn i Myanmar og andre land i Sørøst-Asia til flom, oversvømmelser og jordskred. Men fredagens jordskred i Myanmars sørøstlige delstat Mon regnes som det verste i manns minne.

Søndag holdt flere hundre redningsarbeidere fortsatt på med å gjennomsøke jordmasser og boliger.

– Dødstallet har nådd 48. Lete- og redningsarbeidet pågår fortsatt, sier kommuneadministrator Zaw Moe Aung i Paung.

Kraftig regn falt over delstatene Mon, Karen og Kachin. Veier ble oversvømt og bruer ødelagt, og en rekke boliger og et kloster i landsbyen Thae Pyar Kone ble tatt av et jordskred fredag.

– Vår regionale militærledelse bistår i arbeidet med lete- og redningsoppdrag i katastrofeområdene, sier brigadesjef Zaw Min Tun.

– Helikoptre blir brukt til å distribuere mat, legger han til.

Over 4.000 boliger står under vann i delstaten Mon. Mer enn 25.000 personer har måttet søke tilflukt i klostre og pagoder, melder den statlige avisen Global New Light of Myanmar.

Visepresident Henry Van Thio besøkte lørdag overlevende etter jordskredet i Paung kommune. Han lovet bistand til de trengende, skriver avisen.

De siste ukene har rundt 89.000 mennesker i Myanmar blitt drevet fra sine hjem på grunn av flom, men mange av dem har siden kunne dra hjem igjen, ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA.