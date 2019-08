Taliban: Enighet om amerikansk tilbaketrekning fra Afghanistan

Representanter for USA og Taliban har de siste to dagene sittet samlet til en ny runde med fredssamtaler i Qatar, der den afghanske opprørsbevegelsen har et politisk kontor.

Ifølge en høytstående Taliban-kilde, som ønsker å være anonym, er det oppnådd enighet om tilbaketrekning av utenlandske styrker fra Afghanistan, mot at Taliban på sin side lover å kutte båndene til andre opprørsgrupper.

USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad har ikke bekreftet opplysningen, men skriver på Twitter at det er gjort «fortreffelig framgang».

Khalilzad har tidligere sagt at han håper på en endelig fredsavtale innen 1. september, noe som vil innebære at USA og NATO henter hjem de rundt 20.000 soldatene som fortsatt befinner seg i Afghanistan.

Taliban ble drevet ut av Kabul da USA og andre vestlige land bombet en allianse av krigsherrer til makten for snart 18 år siden.

Anslagsvis 110.000 mennesker er siden drept i krigshandlinger, og rundt 5 millioner afghanere lever som flyktninger i og utenfor eget land.

Taliban, som nå kontrollerer rundt halvparten av landet, har konsekvent nektet å forhandle med regjeringen i Kabul og omtaler dem som løpegutter for USA.

Tirsdag oppfordret opprørerne afghanere til å boikotte neste måneds presidentvalg og truet med å angripe valgmøter.