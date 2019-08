19 døde og 30 skadede etter eksplosjon i Kairo

Det opplyser Egypts helsedepartement natt til mandag. I den første kunngjøringen ble det opplyst at det var 16 døde, men tallet er senere oppjustert.

Eksplosjonen fant sted da en bil kjørte mot trafikken og kolliderte med tre andre kjøretøy utenfor kreftinstituttet ved Nilen like før midnatt søndag lokal tid. Eksplosjonen forårsaket en større brann, som ble brakt under kontroll.

Mulige bakenforliggende motiver etterforskes, men det foreligger ingen offisielle uttalelser fra politiet om hva som kan ha vært årsaken til eksplosjonen.

Pasienter ble evakuert fra avdeling for onkologi til andre sykehus i Kairo, ifølge den første kunngjøringen fra helsedepartementet, men det er ikke opplyst om pasienter er blant de omkomne eller sårede.

Det er skade både på instituttet og omkringliggende bygninger.

De første meldingene i sosiale medier gikk ut på at en oksygentank inne på institutt for onkologi hadde eksplodert og forårsaket en brann, men ifølge både kreftinstituttet og helsedepartementet fant eksplosjonen sted utenfor. Universitetet i Kairo, som samarbeider med instituttet, har også gått ut og avvist påstandene om at det skal ha eksplodert inne på stedet eller brent innendørs.