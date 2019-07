Norge overtar ledelsen i FNs økonomiske råd

Juul ble torsdag valg til president for ett år fremover. Det var klart allerede i januar at Norge skulle ta over lederskapet.

Regjeringen varsler at Norge blant annet vil jobbe for å løfte finansiering for utvikling, som rådet har ansvar for.

– Norge har tatt på seg denne oppgaven fordi vi er en sterk støttespiller for FN og bærekraftsmålene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

ECOSOC, som omfatter ekspertkomiteer og kommisjoner, er et av FNs åtte hovedorganer sammen med blant annet Sikkerhetsrådet, hovedforsamlingen og Menneskerettighetsrådet.