Det var demonstrasjoner i El Paso da presidenten kom til byen, noen dager etter at 22 mennesker var blitt skutt og drept mens de var ute og gjorde lørdagshandel på et kjøpesenter.

Men pressen som dekket presidentens besøk i byen, var ikke velkommen inn i sykehuskorridorene da Trump og kona Melania skulle snakke med leger og pasienter etter tragedien.

Ble foreldreløs etter skytingen

Begrunnelsen som ble gitt, var hensynet til pasientene og deres privatliv, og at dette ikke skulle være noen fotoseanse. Ifølge CNN var Trump misfornøyd med at ikke pressen fikk dekket sykehusbesøket. Staben hans skal imidlertid ha vært engstelig for at det skulle oppstå uheldige situasjoner der Trump fokuserte mer på seg selv og på politiske motstandere enn på ofrene.

Men i sosiale medier publiserte Trumps egne folk bilder og videoer fra sykehusbesøket. Blant annet la Melania Trump ut et bilde der hun holder en to måneder gammel baby som ble foreldreløs da en 21-åring begynte å skyte rundt seg i et kjøpesenter sist lørdag og drepte begge foreldrene hans. Gutten var utskrevet fra sykehuset, men ble hentet tilbake i anledning presidentbesøket, ifølge blant annet CNN.

I met many incredible people in Dayton, Ohio & El Paso, Texas yesterday. Their communities are strong and unbreakable. @potus and I stand with you! pic.twitter.com/SHzV6zcVKR — Melania Trump (@FLOTUS) August 8, 2019

På sosiale medier har både dette, og spesielt at presidenten smiler og har tommelen opp, fått folk til å reagere. Flere mener det er usmakelig og ufølsomt i en situasjon preget av alvor, skriver The Guardian.

De to masseskytingene i USA sist helg har både skapt debatt om USAs liberale våpenlover og om Donald Trumps egen politikk og talemåte bidrar til polarisering og mer hatkriminalitet.

This photo of the president grinning and giving the thumbs-up with a baby who was orphaned by the El Paso shooter, who spouted Trump’s rhetoric, is the perfect distillation of his presidency. https://t.co/gUfDuq0TUP — Slate (@Slate) August 9, 2019

I tillegg viser en video fra et møte inne på sykehuset, at presidenten var opptatt av å fortelle at han samlet langt flere tilskuere enn den demokratiske politikeren Beto O’Rourke under et valgkamparrangement tidligere i år.

Familien ville møte Trump

Ifølge Washington Post fikk ikke Trump møte noen av de åtte pasientene som fortsatt var innlagt på sykehuset. Tre av dem skal ikke ha vært i stand til det, og de øvrige fem takket nei.

– Mange i dette samfunnet føler at han (Trump, red.anm.) er del av problemet, sier Andrew Torres til Newsweek. Han mistet både en kusine og hennes ektemann i angrepet, og sier at mange av ofrene ikke ønsket å møte Trump.

– Det er ikke det at vi ikke setter pris på besøket. Det er bare nærværet, det er skummelt.

Ifølge en talsmann for sykehuset, Ryan Mielke, tok sykehuset kontakt med familiene til utskrevne pasienter da det viste seg at ingen av dem som var innlagt ville eller kunne møte Trump. Det gjaldt blant annet onkelen til to måneder gamle Paul.

Paul mistet begge foreldrene og hadde selv brukket to fingre. Men han var utskrevet. Onkelen hans, Tito Anchondo, sier at de ikke ønsker at bildet skal bli tolket eller brukt politisk på noen måte og er uenig i reaksjonene som har kommet på sosiale medier.

Onkelen sier til Washington Post at han ønsket å møte presidenten og fortelle ham om tragedien familien sto oppi.

– Han var der som et menneske og ga oss trøst, sier Anchondo om presidenten, og sier han satte pris på møtet med Trump.

Ifølge radiostasjonen NPR er han republikaner, i likhet med sin avdøde bror, som var Trump-tilhenger.

Ny våpendebatt

22 mennesker ble skutt og drept i El Paso, mens ni personer mistet livet da en mann skjøt rundt seg i Dayton bare et døgn etter.

Trump har pekt på at de som utfører masseskytingene er psykisk syke, men ifølge Reuters mener Trump at han kan overtale den mektige våpenlobbyen til å jenke noe på sin motstand mot å ha mer våpenkontroll. National Rifle Association, som regnes som en mest innflytelsesrike våpenorganisasjonen, er imot innstramninger i våpenlovgivningen.