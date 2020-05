«Ung sto våren omkring oss da frihetens time slo. Utrolig fort kom flaggene frem fra sine gjemmer. I tusenvis tok de til å flamme fra balkongene og vinduene, fra stengene og fra husfasadene, fra bilene og fra trikkene, fra hustakene og fra kirketårnene.»

Den første utgaven av Aftenposten etter at nazistenes innsatte redaktører var kastet ut i mai 1945, manglet ikke patos i beskrivelsen av frigjøringsdagen.

Over store deler av verden feiret folk 7., 8. og 9. mai tyskernes kapitulasjon. Her er et utvalg bilder fra verden og Norge maidagene 1945.

Ingvald Møllerstad, Aftenposten

Fakta: 7., 8. eller 9. mai? Klokken 02.41 om natten 7. mai undertegnet general Alfred Jodl i den franske byen Reims et dokument om betingelsesløs tysk kapitulasjon. Den skulle gjelde fra klokken 23:01 den 8. mai. Nyhetsbyrået Associated Press brøt imidlertid sperrefristen. Overgivelsen ble dermed førstesidestoff i vestlig presse 8. mai. Ordlyden i dokumentet ble etterpå noe endret og undertegnet på nytt i Berlin natt til 9. mai. Dermed ble frigjøringsdagen senere markert 8. mai i vestlige land og 9. mai i Sovjetunionen og Russland.

Aftenposten

Aftenposten

