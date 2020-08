Over 150.000 demonstrerer mot Lukasjenko i Minsk

Minst 150.000 demonstranter demonstrerer i Minsk søndag med krav om at president Aleksandr Lukasjenko må gå.

23. aug. 2020 15:07 Sist oppdatert nå nettopp

Dmitri Lovetskij / AP / NTB scanpix Det er massive demonstrasjoner på Selvstendighetsplassen i Minsk søndag. De krever at landets president Aleksandr Lukasjenko går av, og at det gjenomføres frie og rettferdige valg i landet. President Aleksandr Lukasjenko har vært omtalt som «Europas siste diktator», og har styrt Hviterussland på autoritært vis i 26 år. Demonstrasjonene har pågått i over to uker, etter at Lukasjenko hevdet å ha gått seirende ut av et valg med tegn til omfattende valgjuks. Samtidig viser bilder fra gatene i Minsk kolonner med biler tilhørende landets statlige sikkerhetsstyrker på vei inn mot sentrum. Sikkerhetstyrkene i landet har tidligere utsatt fredelige demonstranter for brutal vold, men så langt er det rolig i Minsk søndag.

– Vi har bare to krav. Rettferdige valg og en slutt på volden, sier 32 år gamle Igor, som er en av titusenvis av demonstranter som har samlet seg på Selvstendighetsplassen i Minsk.

Det er foreløpig ikke kommet noen offisielle tall, men nyhetsbyrået AP anslår at det er minst 150.000 mennesker eller flere på plassen og i gatene rundt.

Videoer og bilder i sosiale medier viser at det er søndag ettermiddag er et folkehav som strekker seg utover store deler av Minsk sentrum. Den Minsk-baserte journalisten Franak Viačorka anslår at det dreier seg om over 250.000 mennesker.

– Det er flere enn i 1990, da folket demonstrerte for uavhengighet (fra Sovjetunionen, red. anm), skriver Viačorka på Twitter.

For én uke siden anslo Reuters at 200.000 mennesker deltok i en lignende demonstrasjon i Minsk.

Myndighetene har advart folk mot å delta i ulovlige demonstrasjoner, og lokale medier har publisert bilder av opprørspoliti med skjold og vannkanoner på vei mot Selvstendighetsplassen.

Forsvarsdepartementet har kunngjort at de er klare til å gripe inn for å beskytte monumentet over andre verdenskrig, som myndighetene beskriver som «hellige».

Fire av hovedstadens T-banestasjoner er også stengt.

Solidaritetsdemonstrasjoner

I nabolandet Litauen er det også demonstrasjoner i solidaritet med opposisjonen i Hviterussland, og der skal det dannes en menneskekjede fra hovedstaden Vilnius og fram til grensen mot Hviterussland.

Hviterussiske sikkerhetsstyrker var svært brutale mot demonstrantene 9. august, og mange ble banket opp både på gatene og i varetekt. Siden har de vært mer tilbakeholdne i maktbruken overfor demonstrantene. TUT.BY /

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja oppholder seg i eksil i Litauen og oppfordrer demokratiaktivistene til å fortsette kampen.

– Myndighetene må forstå at vi ikke er en protestbevegelsen, vi er det hviterussiske folket. Vi er flertallet, og vi kommer ikke til å tre til side. Vi er ikke redde lenger, sier hun i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja anses av mange som den reelle vinneren av presidentvalget i landet. Hun er nå i eksil i Litauen. Sergei Grits / AP

Truer med militære tiltak

Hviterussland har vært preget av omfattende uro etter at de offisielle resultatene fra presidentvalget 9. august ga Lukasjenko en suveren seier.

Presidenten avviser alle krav om å gå av, og etter uker med demonstrasjoner ba han lørdag hæren ta strenge midler i bruk. Han har også advart Nato om «troppeforflytninger i Europa».

– Fedrelandet er i fare, advarte han da han inspiserte grensestyrker.

Tikhanovskaja oppfordrer sine tilhengere til ikke å la seg affisere av Lukasjenkos militære trusler.

Demonstrasjonene i Hviterussland har pågått i to uker. Dette bildet er tatt i Minsk 21. august. Sergei Grits / AP

Russland kritisk

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov er kritisk til opposisjonen i Hviterussland. Han anklager opposisjonsledere som har dratt fra landet for å ønske vold og ikke fredelige protester, og mener Svetlana Tikhanovskaja ikke har et konstruktivt program.

I en uttalelse til russiske nyhetsbyråer sier Lavrov at endringer i Hviterusslands grunnlov kan være en måte å løse problemene på.

EU anerkjenner ikke Lukasjenkos valgseier og har varsler sanksjoner mot en rekke personer som har stått bak vold mot demonstranter og valgfusk.

Saken oppdateres.

