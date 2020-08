Nye detaljer om Navalnyjs overvåkede liv: «En eller annen drittsekk sitter ved siden av deg hele tiden»

MOSKVA (Aftenposten): Han er blitt fengslet 13 ganger, forgiftet og angrepet med syre. Derfor tok Aleksej Navalnyj sjelden sjanser.

Helene Skjeggestad Korrespondent i Russland

Nå nettopp

Charité-sykehuset i Berlin i Tyskland har vært strengt bevoktet de siste dagene.

Etter at Russlands fremste opposisjonspolitiker kom til sykehuset sist helg, så tyske myndigheter et behov for ekstra vakthold. Inne på sykehuset ligger nemlig 44 år gamle Aleksej Navalnyj og kjemper for livet.

