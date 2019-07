Tsipras sliter i forkant av det greske valget

Hellas' statsminister Alexis Tsipras smykker seg med å ha stablet landets økonomi på beina igjen. I tillegg oppnådde han nylig en stor diplomatisk triumf ved å få slutt på den mangeårige striden med landet som nå heter Nord-Makedonia.

Likevel kan begge bragdene ironisk nok koste ham seieren i det kommende valget søndag 7. juli. Meningsmålingene viser nemlig at Tsipras og hans venstreorienterte parti Syriza sliter i forkant av valget. Det borgerlige opposisjonspartiet Nytt Demokrati (ND) og partileder Kyriakos Mitsotakis har nå en oppslutning på 36 prosent, mens Syriza har 27 prosent, ifølge meningsmålinger.

ND ligger dermed an til å kapre mellom 155 og 164 av de tilsammen 300 plassene i den greske nasjonalforsamlingen, avhengig av de andre partienes resultater.

Økonomiske utfordringer

Tsipras' regjering har de siste årene foretatt en rekke innstramminger for å hindre sammenbrudd i den sterkt gjeldstyngede greske økonomien, innstramminger som har ført til stor frustrasjon og langt mer fattigdom i Hellas.

Tsipras gikk nylig ut med løfter om skattekutt og mer penger til greske pensjonister, noe enkelte velgere fnyser av fordi de mener det kun er valgflesk etter år med kuttpolitikk styrt fra Brussel.

Veksten i den greske økonomien har imidlertid vært bedre enn ventet, og landet har omsider kunnet gjøre comeback på finansmarkedene. Fremtidige overskudd vil imidlertid fortsatt måtte brukes til å betale ned den skyhøye statsgjelden.

Høyere gjeld i dag

– Tsipras ser ikke ut til å gå lei av å si det samme om og om igjen. I 2015 tok hans regjering makten over et land som var konkurs. Han glemmer å nevne at den greske gjelden er høyere i dag enn det den var da, skrev den konservative avisen Kathimerini forrige uke.

Tsipras' rival Mitsotakis i ND frister velgerne med en rekke reformer innen blant annet utdanning, administrasjon og rettssystemet. I tillegg lover han en stabil økonomisk vekst og en «større andel av kaken» – et løfte Tsipras også har kommet med, men ikke klart å holde.

I motsetning til Syriza hadde ND regjeringsmakten i noen av årene før finanskrisen, men partiet har likevel greid å riste av seg fortiden. Sosialdemokratiske PASOK derimot, som hadde makten da finanskrisen rammet i 2011, har krympet til et lite parti.

Thanassis Stavrakis / NTB scanpix

Navnebytte og fredsprisnominasjon

Tspiras har, sammen med sin nord-makedonske motpart Zoran Zaev, blitt nominert til årets Nobels fredspris. De to fikk i februar slutt på en 28 år lang betent konflikt, da Makedonia endret navn til Nord-Makedonia.

Men en spørreundersøkelse viser at syv av ti grekere anser kompromisset som «et forræderi». Flertallet mener navnet Makedonia kun kan brukes som navn på Hellas' nordligste provins. Kompromisset kan ha vært spikeren i kisten for Tsipras' popularitet blant det greske folket, samtidig som han får ros internasjonalt.

Betent migrantsituasjon

Et annet tema som preger det kommende valget er flyktningkrisen og de overfylte leirene på greske øyer. Rundt 500.000 mennesker ankom Hellas mellom 2015 og 2016. De fleste kom via sjøveien til de greske øyene Lesbos, Samos, Chios and Kos.

På Samos lever det i dag 3.000 asylsøkere i en liten leir som egentlig kun er beregnet på 650 personer. Blant lokalbefolkningen vokser misnøyen med den sittende regjeringen.

– Det er som om EU har besluttet å gjøre Samos om til et lager for menneskesjeler. Men hovedsakelig er det stor skuffelse over den greske regjeringen, som ikke har greid å håndtere situasjonen, sier en talsmann for de lokale myndighetene på øya.