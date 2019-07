Andrew Medichini / TT NYHETSBYRÅN

Emanuela Orlandi forsvant i Roma i 1983, 15 år gammel. Hun var datteren til en tjener av Johannes Paul II og hadde vatikansk statsborgerskap. Saken har vært et av de største mysteriene i Vatikanets historie.

Tjenestemenn vil nå åpne to graver fra 1800-tallet etter at Orlandi-familiens advokat mottok et anonymt brev med informasjon om at jenta kanskje er gravlagt der.

– Se hvor engelen peker, står det skrevet i brevet. Antagelig er dette referanse til en englestatue som står i nærheten av et sted der tyske kvinnelige aristokrater er gravlagt.

Personen som er plukket ut av Vatikanet til å lede åpningen av de to gravene, professor Giovanni Arcudi, sier ny informasjon kan bli lagt frem få timer etter undersøkelsene.

Han sier det kan være mulig å estimere omtrent hvor gamle beinrestene i gravene er, og dermed om de kan tilhøre noen andre enn personene som opprinnelig er gravlagt der. Levningene vil også bli DNA-testet.

Orlandis forsvinning har vært opphav til flere konspirasjonsteorier.