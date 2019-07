– En av gravene var fullstendig tom og den andre inneholdt ingen menneskelige levninger, sier Vatikanets talsperson Alessandro Gisotto i en uttalelse.

To graver på en kirkegård i Vatikanet ble torsdag åpnet som et ledd i letingen etter Emanuela Orlandi som forsvant i Roma i 1983, 15 år gammel. Hun var datteren til en tjener av pave Johannes Paul II og hadde vatikansk statsborgerskap. Saken har vært et av de største mysteriene i Vatikanets historie.

Andrew Medichini, AP / TT / NTB scanpix

Tjenestemenn åpnet to graver fra 1800-tallet etter at Orlandi-familiens advokat mottok et anonymt brev med informasjon om jenta kanskje var begravd der.

Forsvinningen til Orlandi er knyttet til flere konspirasjonsteorier.