Putin hadde med seg egen termos til G20-middagen

Video fra fredagens middag i Osaka i Japan viser Putin drikke fra en hvit termoskopp mens de øvrige verdenslederne drakk fra vinglass.

– Det er fordi han hele tiden drikker te fra den termosen, forklarer Putins talsmann Dmitrij Peskov overfor det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Putin brukte termoskoppen til å skåle med USAs president Donald Trump, som hadde et vinglass i hånden.

Trump, som er avholdsmann, drakk en svart væske som så ut til å være cola, melder nyhetsbyrået AFP.

Putins termos-drikking skapte både latter og spekulasjoner i sosiale medier. Mens noen antydet paranoia og at 66-åringen ikke stoler på noen, var det andre som så på saken fra et annet ståsted:

– Hvis du har sett det jeg har sett, ville du også ha tatt med deg din egen kopp, skriver parodikontoen @DarthPutinKGB på Twitter.

Termoskoppen lignet på samme termoskopp Putin pleier å drikke av under sine årlige timelange pressekonferanser. Koppen er preget av en tohodet ørn, Russlands nasjonalsymbol.