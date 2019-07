Britisk statsministerkandidat slår tilbake mot Trump: – Respektløs

Hunt reagerer sterkt på Donald Trumps bemerkninger om Storbritannias ambassadør til USA, Kim Darroch, og statsminister Theresa May.

– Venner snakker oppriktig, så da vil jeg si: Disse kommentarene er respektløse og gale overfor min statsminister og mitt land, skriver Hunt på Twitter.

– Dine diplomater forteller sine private meninger, og det gjør også våre, legger han til.

Trump har på Twitter de siste par dagene blant annet kalt Darroch for «veldig dum» og «en tosk». Han langer også ut mot Storbritannias statsminister Theresa May, og kaller hennes håndtering av brexit dum.

Bakgrunnen er at den britiske avisen Daily Mail i helgen omtalte lekkede dokumenter fra den britiske ambassaden i Washington. I dokumentene som avisen har fått tilgang til, skriver ambassadør Kim Darroch blant annet at president Donald Trump utstråler usikkerhet og at administrasjonen er inkompetent.

Trump slo hardt tilbake etter lekkasjen og hevdet blant annet at Darroch ikke har tjent Storbritannia godt.

Jeremy Hunt, som konkurrerer med Boris Johnson om å bli statsminister etter Theresa May, sier at allierte må behandle hverandre med respekt.

– Dersom jeg blir statsminister, vil vår ambassadør bli værende, skriver Hunt på Twitter.

Hunt kjemper nå mot Boris Johnson om å bli ny leder for det konservative partiet og dermed også Storbritannias neste statsminister.