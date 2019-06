Hongkongs leder: - Jeg må ta ansvaret. Jeg ber oppriktig om unnskyldning.

To dager etter demonstrasjonene der nesten en tredjedel av Hongkongs befolkning tok til gatene, gjorde Carrie Lam det klart at protestene hadde gjort inntrykk.

– Jeg har hørt dere, høyt og tydelig, og jeg har tenkt dypt gjennom hva som har skjedd, sa hun på en pressekonferanse tirsdag formiddag, norsk tid.

Hongkong har vært gjennom ti svært dramatiske dager. Mange i den vesle bystaten er rasende etter at politiet gikk hardt til verks mot demonstranter forrige onsdag. 79 personer ble skadet.

Provoserte mange

Demonstrasjonene skyldes et svært upopulært lovforslag som vil gjøre det mulig for Kina å få utlevert mistenkte kriminelle fra Hongkong. Carrie Lam utsatte dette lovforslaget på lørdag, men hun har fått kraftig kritikk for måten hun har håndtert folkeopprøret på.

Spesielt provoserende for mange hongkongere var en bemerkning der hun sammenlignet seg selv med en mor som ikke kunne gjøre alt guttungen hennes ba om.

– Hun har oppført seg på en arrogant måte, sa demonstrantlederen Tommy Cheung til Aftenposten i helgen.

Tirsdag var det en langt mer ydmyk variant av Carrie Lam som talte til befolkningen.

– Jeg må gi meg selv brorparten av ansvaret. Jeg ber oppriktig om unnskyldning, sa hun fra podiet.