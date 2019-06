Hongkongs leder: – Jeg må ta ansvaret. Jeg ber oppriktig om unnskyldning.

To dager etter demonstrasjonene der nesten en tredjedel av Hongkongs befolkning inntok gatene, gjorde Carrie Lam det klart at protestene hadde gjort inntrykk.

– Jeg har hørt dere, høyt og tydelig, og jeg har tenkt dypt gjennom hva som har skjedd, sa hun på en pressekonferanse tirsdag formiddag, norsk tid.

Hongkong har vært gjennom ti svært dramatiske dager. Mange i den vesle bystaten er rasende etter at politiet gikk hardt til verks mot demonstranter forrige onsdag. 79 personer ble skadet.

Provoserte mange

Demonstrasjonene skyldes et svært upopulært lovforslag som vil gjøre det mulig for Kina å få utlevert folk som er mistenkt for lovbrudd, fra Hongkong. Carrie Lam utsatte lørdag dette lovforslaget, men hun har fått kraftig kritikk for måten hun har håndtert folkeopprøret på.

Spesielt provoserende for mange hongkongere var en bemerkning der hun sammenlignet seg selv med en mor som ikke kunne gjøre alt guttungen hennes ba om.

– Hun har oppført seg på en arrogant måte, sa demonstrantlederen Tommy Cheung til Aftenposten i helgen.

Tirsdag var det en langt mer ydmyk variant av Carrie Lam som talte til befolkningen.

– Jeg må gi meg selv brorparten av ansvaret. Jeg ber oppriktig om unnskyldning, sa hun fra podiet.

Fakta: Hongkongs politiske situasjon Den tidligere britiske kolonien Hongkong har hatt delvis selvstyre siden den ble tilbakeført til Kina i 1997, etter prinsippet «ett land – to systemer». Det innebærer at Hongkong har sitt eget rettsvesen og lovgivende forsamling, samt større presse- og ytringsfrihet og i større grad en åpen markedsøkonomi. Hongkong har også en egen valuta. Kinas regjering varslet i 2014 at bare kandidater godkjent av Beijing får stille til valg og utelukket et demokratisk valg av regjeringssjef i Hongkong. Hongkong består av en større halvøy og en rekke øyer sør i Kina og har omtrent 7,4 millioner innbyggere. Kilder: NTB, BBC, TT

Tre krav

Spørsmålet nå er om tirsdagens selvkritiske pressekonferanse er nok. Demonstrantene på søndag hadde tre krav:

Skrinlegg lovforslaget om utlevering til Kina.

Politiet må ikke straffeforfølge folk som ble arrestert under protestene onsdag.

Carrie Lam må gå av.

Mandag ble det andre kravet delvis innfridd da politiet trakk tilbake en uttalelse om at demonstrasjonene onsdag var «opptøyer» («riot»).

Men det første og tredje kravet er fortsatt ikke innfridd. Det er dermed et åpent spørsmål om demonstrantene vil fylle gatene på nytt i løpet av uken som kommer.