Fredag kveld fikk lederkampen en ny omdreining da politiet rykket ut til husbråk på Boris Johnsons private adresse. Det er slått stort opp i en rekke britiske medier.

Beskyldningene om skittent spill haglet etter at det ble klart at miljøvernminister Michael Gove var ute av lederdansen i Det konservative partiet torsdag kveld.

I 2016 var Gove og Boris Johnson radarparet som skulle få Storbritannia ut av EU. Etterpå, da det ble kamp om hvem som skulle etterfølge daværende statsminister David Cameron, skar det seg fullstendig. I siste øyeblikk trakk Gove sin støtte til Johnson og lanserte i stedet seg selv. Anklagene om forræderi satt løst.

– Hevnen er søt, var omkvedet på britiske forsider fredag, blant annet the Daily Express.

For med to stemmers margin tapte Gove kampen om å bli med i finalerunden for å bli ny leder i Det konservative partiet.

Taktisk stemmegivning?

Goves bitre tap åpnet for spekulasjoner i britiske medier om at noen av Boris Johnsons tilhengere hadde stemt taktisk for å sørge for at nettopp Gove skulle bli stemt ut og utenriksminister Jeremy Hunt skulle få bli videre. Ifølge Politico mener mange i kretsen rundt Johnson at dagens utenriksminister er langt enklere å slå enn Gove ville vært.

– Jeg er «the underdog», erkjente Hunt på Twitter.

– Men i politikken skjer det overraskelser, skrev han videre.

Nå skal de rundt 160.000 medlemmene i Det konservative partiet avgjøre om Johnson eller Hunt skal flytte inn i statsministerboligen 10 Downing Street.

Fakta: Boris Johnson (55) Tidligere ordfører i London Tidligere utenriksminister Har sagt at Storbritannia skal ut av EU 31. oktober, selv om det betyr at de forlater uten noen avtale med EU. Var frontfigur i kampen for at Storbritannia skulle forlate EU i 2016.

Fakta: Jeremy Hunt (52) Utenriksminister i Theresa Mays regjering. Tidligere helseminister og kultur- og sportsminister. Er imot å forlate EU uten noen avtale og har åpnet for å utsette brexit igjen. Men har sagt at det er bedre å forlate EU uten noen avtale enn å avblåse brexit. Stemte for å forbli medlem av EU i 2016.

Dette er deres styrker og svakheter

Førsteamanuensis Gary Love ved NTNU har britisk politikk og det konservative partiet som spesialfelt. Han tror også at Gove ville vært en hardere utfordrer for Johnson, men at det kunne endt med et verbalt «blodbad». Akkurat nå ligger Boris Johnson aller best an til å vinne kampen.

Love peker på følgende styrker og svakheter hos de to kandidatene som nå kjemper om å bli ny partileder:

Hunt + og –

Jeremy Hunt blir sett på som Theresa Mays lojale medarbeider. Som statsråd har han hatt ansvar for en rekke vanskelig saksområder og har taklet kritikk og motbør godt.

Han blir regnet som mer moderat konservativ enn Johnson, selv om Johnson har endret standpunkt mange ganger og er vanskelig å plassere. Men Hunt fremstår som en litt stiv tørrpinn og har ikke den samme karismatiske appellen som Boris Johnson.

Jeremy Hunt stemte for å bli i EU i 2016. Likevel lover han å ta britene ut av EU. Ifølge Love er det vanskelig å se hva Hunt kan oppnå av innrømmelser i Brussel som Theresa May ikke fikk.

Johnson + og –

Boris Johnson er en karismatisk politiker som er populær i medlemsmassen til Det konservative partiet. De 160.000 medlemmene er mer konservative enn mange av partiets politikere.

Derfor vil det være en fordel for Johnson at han blir sett på som en «hardliner», og en som har lovet at britene skal ut av EU 31. oktober uten nye utsettelser. Johnson har fått rykte på seg for å ha et omtrentlig forhold til sannheten, og han har skiftet standpunkt flere ganger.

Ifølge Love er det vanskelig å vite om dette er opportunisme eller at han faktisk skiftet mening. Det konservative partiet har mistet mange velgere til Nigel Farages Brexit-parti, og Johnson blir sett på som en som kan vinne tilbake noen av dem.

En kamp om frykt

Nå skal de to kandidatene ut i landet for sjarmere medlemmene. Førsteamanuensis Gary Love tror det kan bli en kamp hvor begge vil spille på frykt.

Johnson vil spille på frykten for at Storbritannia ikke vil forlate EU 31. oktober om han ikke blir statsminister og vil love nyvalg dersom parlamentet skulle stoppe ham fra å forlate EU uten en avtale.

Hunt kan spille på frykten for at Johnsons plan ikke vil fungere og at et nyvalg kan gjøre Labour-leder Jeremy Corbyn til statsminister

Villig til å ofre parti, Skottland, økonomien

En meningsmåling fra YouGov blant konservative partimedlemmer vakte denne uken oppsikt. Den viser at at et flertall vil gjennomføre brexit selv om det skulle bety at Skottland og Nord-Irland forlater Storbritannia, at det konservative partiet bryter sammen og at det kommer et økonomisk kræsj.

Det eneste de er mer redd for enn at brexit blir avblåst, er nettopp at Jeremy Corbyn blir statsminister, ifølge målingen.

Kan håpe på tabbe

De fleste kommentatorer tror Boris Johnson ligger best an til å vinne duellen med Jeremy Hunt.

– Johnson er uten tvil favoritten. Mye avhenger av om Hunt kan mobilisere de neste ukene eller om Johnson gjør noen store tabber. Det er det eneste håpet Hunt kan ha, sier Gary Love.