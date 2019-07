1. Hva er det de demonstrerer mot?

Et lovforslag som åpner for at Hongkongs innbyggere kan bli utlevert til Kina.

2. Bare det?

Nei, det har utviklet seg til en protest mot myndighetene i Hongkong og kinesiske myndigheter generelt.

3. Hvorfor er det så farlig å bli utlevert?

Kina er et diktatur. Den som blir utlevert kan bli straffet etter kinesisk lov, som er mye strengere enn lovene i Hongkong.

4. Er ikke Hongkong uansett kinesisk, da?

Jo, i 1997 ble Hongkong overført fra Storbritannia til Kina som en spesialregion. Avtalen var imidlertid at det skulle være to styresett, og at innbyggernes frihet ikke skulle innskrenkes.

5. Hvor fritt er det å leve i Hongkong nå?

Ytringsfrihet : Internett er ikke sensurert, det er pressefrihet (men flere aviser er blitt kjøpt opp av Beijing-vennlige bedrifter) og mange uavhengige bokhandlere.

: Internett er ikke sensurert, det er pressefrihet (men flere aviser er blitt kjøpt opp av Beijing-vennlige bedrifter) og mange uavhengige bokhandlere. Forsamlingsfrihet : Det er lov å samle seg, men flere, blant annet Joshua Wong, er blitt straffet for sin rolle i 2014-demonstrasjonene.

: Det er lov å samle seg, men flere, blant annet Joshua Wong, er blitt straffet for sin rolle i 2014-demonstrasjonene. Uavhengige domstoler : Hongkong har nedfelt i lov at den dømmende makt ikke skal styres av den politiske, men enkelte mener at politikere nå utøver press.

: Hongkong har nedfelt i lov at den dømmende makt ikke skal styres av den politiske, men enkelte mener at politikere nå utøver press. Valg : Lederen blir mer eller mindre utpekt av Beijing. I 2014 kom det et krav fra Beijing om at kun forhåndsgodkjente kandidater kunne stille som regjeringssjef. Det utløste massedemonstrasjoner.

: Lederen blir mer eller mindre utpekt av Beijing. I 2014 kom det et krav fra Beijing om at kun forhåndsgodkjente kandidater kunne stille som regjeringssjef. Det utløste massedemonstrasjoner. Utdannelse: Pensum er ikke kontrollert på samme måte som i Kina, så det er for eksempel lov å undervise om Tiananmen-protestene og den påfølgende massakren i 1989.

REUTERS/Tyrone Siu

6. Hvorfor har demonstrantene paraplyer?

I 2014 ble paraplyer brukt som beskyttelse mot politiets pepperspray og tåregass, og de ble et symbol på motstand.

7. Hvorfor eskalerte protestene akkurat denne uken?

Mandag var det 22 år siden Hongkong ble kinesisk. En gruppe demonstranter brøt seg inn i parlamentet og hengte opp det gamle britiske koloniflagget i stedet for det kinesiske.

8. Hvordan reagerte Kina på parlamentsstormingen?

Med sterke ord i uttalelser, de kalte det blant annet «fullstendig uakseptabelt» og stemplet demonstrantene som «ekstremt voldelige».

9. Sterke ord er vel ikke farlig?

Hvis det betyr at Kina føler at de må gripe inn, kan det få store konsekvenser. Noen eksperter sier at den kinesiske hæren kan bli koblet inn, mens andre mener det er langt unna.

10. Kan Kina invadere Hongkong?

Det vakte oppsikt da den kinesiske marinen gjennomførte en militærøvelse med bevæpnede soldater rett utenfor Hongkong denne uken. Men en invasjon vil være svært risikabelt, ikke minst fordi det vil forårsake betydelige reaksjoner fra det internasjonale samfunnet.

11. Hvordan reagerer resten av verden?

Amerikanske politikere har truet med å trekke de spesielle handelsvilkårene for Hongkong dersom Beijing-myndighetene går for langt. Den britiske utenriksministeren har advart om seriøse konsekvenser hvis friheten innskrenkes på Hongkong. Kina svarer med å kalle det kolonialistiske tanker.

12. Men hva mener Trump?

Han tvitret i forrige måned at han håper alt løser seg for Kina og for Hongkong.

Kilder: The Washington Post, The Times