Trump bekrefter tolløkning på kinesiske varer søndag

Trump har tidligere varslet en tolløkning på kinesiske varer verd 300 milliarder dollar som trer i kraft 1. september. Tollen vil øke fra 10 prosent til 15 prosent.

1. oktober er det ventet at USA så øker tollen på en annen gruppe kinesiske varer til en verdi av 250 milliarder dollar. Tollsatsen vil da gå fra 25 prosent til 30 prosent for disse varene.

Likevel sier presidenten at handelssamtaler mellom landene fortsatt vil holdes i september. Kinas utenriksdepartement bekrefter at USA og Kina opprettholder kontakt i forbindelse med handelskonflikten.

Forsvarer tollpolitikk

Trumps tolløkninger kom som en respons på at Kina varslet om nye tollsatser rettet mot flere amerikanske produkter som USA eksporterer til Kina. Dette gjorde de etter at Trump beordret at amerikanske selskaper burde trekke seg ut av Kina.

Trump har fått voksende motstand på hjemmebane som følge av den stadig eskalerende handelskrigen. Amerikanske forbrukere opplever høyere priser, og den amerikanske økonomien kan gå mot nedgangstider.

Samtidig hevder Trump at presset USA har utsatt Kina for på handelsfronten, har sørget for å holde temperaturen «lav» i Hongkong, der det har vært Kina-kritiske massedemonstrasjoner.

Angriper sentralbanken

Fredag skriver presidenten på Twitter at USA ikke har et tollproblem, men et problem med landets sentralbank.

– De har ikke peiling! skriver han.

Trump har gjentatte ganger anklaget sentralbanken for å undergrave hans økonomiske politikk, som preges av skattekutt, deregulering, høyere statsgjeld og internasjonale handelskonflikter på flere fronter.

Presidentens åpne kritikk har vakt bekymring fordi sentralbanken er en uavhengig instans og ikke skal gi etter for politisk press.