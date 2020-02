Se for deg at du blir innestengt på et lite rom uten vinduer. Forestill deg at du kanskje må være der i to uker. Du får mat på servert døren og mulighet til å lufte deg i puljer sammen med 50 andre. Men kun under strengt tilsyn og du må ha minst én meters avstand til de andre.

Og: Du vet at over 60 av dine medpassasjerer er fraktet vekk, smittet av et potensielt dødelig virus.

– Vi behandles som fanger, sier én av passasjerene om bord på cruiseskipet Diamond Princess, til The Washington Post.

Skipet med 3.700 passasjer er ankret opp utenfor Yokohama, sør for Tokyo i Japan, etter at totalt 64 har testet positivt for Wuhan-virus. Det er tatt prøver av 280 personer hittil, ifølge japanske myndigheter. Passasjerene er varslet om at karantenen kan vare helt til 19. februar.

Også et annet skip er satt i karantene på grunn av viruset, World Dream fra Genting Cruise Lines som ligger utenfor Hongkong. Her har tre testet positivt for viruset.

Hiroko Harima/Kyodo News via AP

Det indre livet om bord

Gjennom sosiale medier gir passasjerer glimt inn i det indre livet som virusfaste. Men tross strenge restriksjoner, synes ikke fengsels-referansene å dominere om bord på Diamond Princess. Flere møter tilværelsen med galgenhumor.

Den amerikanske passasjeren Matthew Smith har startet en slags matanmeldelse-serie på Twitter. Her legger ut matbilder på sin profil, og roser cruiseselskapet for både utvalg og kvalitet, skriver The New York Post. Men Smith får også kritikk for lettbenthet i en alvorlig situasjon.

Food service update for #DiamondPrincess. Today for lunch: boneless chicken, vegetables, and gravy over rice; egg salad appetizer; and chocolate desserts identical to those served during the cruise. Time for a nap. pic.twitter.com/zAok42fojx — Matthew Smith (@mjswhitebread) February 8, 2020

Den britiske pensjonisten David Abel (74) og kona Sally feirer gullbryllup i år. Abel har postet en serie direktevideoer og oppdateringer på Facebook, som har gått viralt. En av videoene viser kona som trener Tai-Chi. I en annen dokumenterer han lufteturene på dekk.

Skipet forlot Yokohama 20. januar. Turen skulle egentlig ha vært ferdig 4. februar, så de er allerede over tre døgn på overtid, skriver NTB.

Abel har spøkt med at han nå har fått to uker ekstra ferie – og har uttrykt håp om å være hjemme til jul.

Vil bruke salt som tannkrem

En Twitter-bruker har postet flere bilder som skal være sendt fra foreldrene om bord på skipet. Lugaren har bare én stol og ett bord, og det eldre paret må innta måltidet etter tur. Mens noen passasjerer har balkonger og utsikt, er de innvendige lugarene til dels små og vindusløse.

«Foreldrene mine sparer på saltet for å bruke det som tannkrem, som er utsolgt i butikken,» skriver hun i et av Twitter-innleggene.

Kyodo News via AP

Trygler om hjelp

Flere er preget av alvoret og usikkerheten i situasjonen, og noen har uttrykt bekymring for at de kan gå tom for medisiner om bord.

– Vi føler oss ikke trygge her, sa det bryllupsreisende, amerikanske paret Milena Basso and Gaetano Cerullo til CNN tidligere denne uken.

– Vi burde vært i karantene i et trygt, sterilt miljø – ikke på et cruiseskip med smitte om bord, sier paret, som ba USAs president Donald Trump ordne opp.

Flere indiske medier har gjengitt en Facebook-video som skal ha blitt postet av en indisk cruiseskipsansatt. I videoen trygler hjemlige myndigheter om hjelp.

– Vi er i en alvorlig og farlig situasjon. Vær så snill og hjelp oss, sier han i videoen, ifølge indiske aviser. Det skal være 160 indiske cruiseskipsansatte om bord.

KIM KYUNG HOON / X01368

Skipet Diamond Princess ble satt i karantene da det ankom Yokohama-bukten mandag. Smitten skal stamme fra en mann fra Hongkong som hadde vært om bord på skipet i fem dager.

Av de 64 smittede, er nær halvparten japanere. De øvrige kommer fra ni ulike land, deriblant Australia, Canada og USA, ifølge CNN.