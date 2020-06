To drept i bombeangrep mot moské i Kabul

Den grønne sonen er området der mange ambassader og utenlandske representanter holder til, og sikkerhetstiltakene i området er omfattende.

Bomben gikk av da det var bønn i moskeen, opplyser afghanske tjenestemenn. De første meldingene gikk ut på at en selvmordsbomber sto bak, men dette ble senere avkreftet.

En kraftig eksplosjon sendte sjokkbølger gjennom nabolaget, og folk søkte dekning i sikre rom mens alarmene gikk i ambassader og internasjonale kontorer.

– Dessverre gikk eksplosiver plassert av terrorister av i Wazir Akbar Khan-moskeen i kveld, sier innenriksdepartementets talsmann Tareq Arian.

Moskeens imam Ayaz Niazi er blant de drepte, opplyser Arian. Han var kjent for prekener med politisk innhold og trakk ofte store folkemengder.

Moskeen ligger ved hovedporten til området og er tilgjengelig både fra den grønne sonen og utenfra. Så langt har ingen gruppe tatt på seg ansvaret for angrepet, som skjedde like etter at sju sivile ble drept av en veibombe nord i landet.

Myndighetene la skylda for dette angrepet på Taliban.