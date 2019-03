Rumensk korrupsjonsjeger siktet for korrupsjon

Laura Codruta Kovesi er blitt et symbol på kampen mot korrupsjon i Romania. Frem til i fjor ledet hun landets antikorrupsjonsdirektorat, men ble fjernet av regjeringen, en kontroversiell oppsigelse. Kovesi har vært i konflikt med regjeringen i hjemlandet i flere år.

På vei mot EU-jobb

I en seks timer lang høring torsdag fikk den profilerte dommeren beskjed om at hun selv var siktet for korrupsjon. Da møtet var over fortalte hun at medlemmer av påtalemyndigheten hadde fått munnkurv og ikke kunne omtale detaljer i saken offentlig.

– Dette er et tiltak for å få meg til å tie, for å gå etter alle oss i rettsvesenet som har gjort jobben vår. Trolig er det noen som er så redd for at jeg skal få den EU-jobben at jeg ikke får snakke med mediene lenger, sa Kovesi.

EU-jobben hun snakker om er en nyopprettet stilling som leder for en felles påtalemyndighet som skal etterforske misbruk av EU-midler og momsbedrageri på tvers av EUs medlemsstater. Siktelsen mot henne kan gjøre forholdet mellom europeiske ledere og myndighetene i Bucuresti anstrengt. Romania er ett av de mest korrupte landene i unionen, og regjeringen har kjempet mot utnevnelsen av den 45 år gamle dommeren i den nye toppjobben.

Reiseforbud

Kovesi ble avhørt om to ulike saker i høringen, men det er ikke kjent hvilken sak hun er siktet i. Påtalemyndigheten er ventet å komme med en uttalelse fredag.

Siktelsen innebærer at Kovesi ikke får utøve yrket sitt, sier en kilde til nyhetsbyrået AFP. Hun er i tillegg ilagt reiseforbud og har fått meldeplikt for politiet. Reiseforbudet vil gjøre EU-kandidaturet hennes vanskelig, og det er ventet at Kovesi vil kjempe mot restriksjonene hun er ilagt.