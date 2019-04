Kvinnelig amerikansk turist (35) bortført i Uganda

Summen tilsvarer om lag 4,3 millioner kroner.

Fire væpnede menn bortførte kvinnen og en ugandisk sjåfør i et bakholdsangrep i Queen Elizabeth nasjonalpark onsdag, sier talsperson Ofwono Opondo for regjeringen i Uganda.

Nasjonalparken grenser til Virunga nasjonalpark i Kongo og er en av Ugandas mest kjente dyrereservater.

Kidnapperne brukte offerets telefon og har krevd en løsepenger tilsvarende 500.000 amerikanske dollar.

– Vi tror løsepengene er årsaken til kidnappingen, sier talsperson Polly Namaye i ugandisk politi.

Turisten og sjåføren skal ha blitt bortført ved daggry. Ugandisk politi og sikkerhetsstyrker har startet en storstilt jakt på gjerningspersonene, og grensen mellom Uganda og Kongo er stengt.

Kvinnen var en del av et turistfølge som kjørte gjennom nasjonalparken for å se ville dyr. To andre turister var i samme følge, og det var disse som varslet om hendelsen. De to var til stede under angrepet, men ble ikke skadd eller bortført.