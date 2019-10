De 39 migrantene ble funnet døde tidlig natt til onsdag 23. oktober i kjøle-/frysetilhengeren til en lastebil i et industriområde i Grays i Essex, vel 100 kilometer nordvest for fergehavnen i Dover og 30 kilometer øst for London sentrum.

Lastebilføreren, en 25 år gammel mann fra Nord-Irland, ble pågrepet kort tid etter funnet. Han er siktet for 39 tilfeller av uaktsomt drap, menneskesmugling, hvitvasking av penger og organisert støtte til ulovlig immigrasjon.

Sjåføren ble mandag denne uken varetektsfengslet i fire uker. Tre andre mistenkte som var pågrepet i saken er løslatt mot kausjon.

Politiet i Essex sier de ønsker å avhøre de to brødrene, som er 40 og 34 år gamle. Begge er fra Armagh, og politiet har etterlyst dem med navn og bilde.

– Å finne og snakke med brødrene er avgjørende for vår etterforskning, sier Stuart Hooper i politiet i en pressemelding.

– Vi tror de er i Nord-Irland, men de har også forbindelser til Irland, tilføyer han.

Ringte politiet samme natt

Den eldste av de to brødrene ringte til politiet svært kort tid etter at lastebilsjåføren var pågrepet natt til 23. oktober, skriver Irish Times.

Kilder opplyser til avisen at 40-åringen fortalte politiet at lastebilsjåføren ikke hadde gjort noe ulovlig og ikke visste hva som var i tilhengeren. Han stilte flere spørsmål og det virket som at han forsøkte å finne ut hvor mye politiet visste.

Hannah McKay / Reuters / NTB scanpix

Kjøletilhengeren ble leiet fra Global Trailer Rentals 15. oktober, skriver BBC. Data fra en GPS i tilhengeren skal ifølge kilder som BBC har snakket med ha krysset grensen til Nord-Irland samme dag og deretter ha blitt kjørt tilbake til Dublin i Irland.

Natt til 16. oktober skal tilhengeren ha blitt fraktet på ferge fra Irland til Storbritannia og samme kveld med ferge fra Dover til Calais i Frankrike.

Var i flere byer i Frankrike og Belgia

Fra 17. oktober beveget kjøletilhengeren seg mellom ulike byer i Belgia og Frankrike, før den 22. oktober ble fraktet med ferge over Kanalen fra Zeebrugge i Belgia til fergeterminalen ved Purfleet i Themsen, under to kilometer fra stedet der ambulansemannskaper fant de døde migrantene noen timer senere.

Det er ikke kjent om trekkvognen, som den siktede 25-åringen kjørte, fraktet tilhengeren fra Belgia, eller om tilhengeren ble koblet til etter ankomst ved fergeterminalen i Purfleet.

Åtte kvinner var blant de 39 døde i kjøletilhengeren og minst 24 vietnamesiske familier leter etter savnede slektninger, ifølge den vietnamesiske avisen VnExpress.

Vietnamesiske myndigheter samler inn DNA-prøver fra familier som frykter at de har slektninger blant de døde, og den vietnamesiske ambassaden i Storbritannia bistår i etterforskningen.

Sendte dramatisk SMS – så ble det stille

Pham Thi Tra My (26) kan være ett av ofrene etter lastebiltragedien i den britiske byen Essex. Tirsdag sendte hun en dramatisk SMS til familien. Så ble det stille.

«Jeg er veldig lei meg mamma og pappa. Utenlandsturen min har ikke gått som planlagt. Jeg er døende og får ikke puste. Elsker dere veldig mye.»

Nguyen Huy Kham / X01568

Pham skal ha sendt tekstmeldingen til moren sin klokken 22.30 tirsdag kveld. Noen timer senere ble de 39 funnet døde i kjøletilhengeren i Essex.

Det er den vietnamesiske menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Space som har gått ut med navnet på kvinnen. Familien hennes forsøker nå å finne ut om datteren er blant de 39 ofrene.

Både 26-åringens bror og far har uttalt seg til britiske medier. Broren, Phan Ngoc Tuan, forteller til BBC at søsteren har vært savnet siden 23. oktober.

– Hun var på vei til Storbritannia, men vi har ikke klart å få kontakt med henne, sier han til den britiske kringkasteren.

Pham Van Thin, kvinnens far, har også uttalt seg. Han forteller til britiske medier at familien er fattig, og at datteren dro til Europa i jakten på et bedre liv.