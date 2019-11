Rajapaksa erklærer valgseier på Sri Lanka

Den 70 år gamle pensjonerte oberstløytnanten hadde 48,2 prosent av stemmene da en tredel av stemmene var talt søndag, ifølge valgkommisjonen i landet, skriver Reuters.

– Vi fikk mellom 53 og 54 prosent av stemmene, sier talsperson Keheliya Rambukwella til nyhetsbyrået AFP.

– Det er en klar seier. Vi så det for oss. Vi er veldig glade for at Gota blir den neste presidenten. Han blir tatt til ed i morgen eller dagen etter, sier Rambukwella.

Rajapaksa er opposisjonens hovedkandidat. Sajith Premadasa (52), som stiller for partiet som nå har makten i landet, har fått 45,3 prosent av stemmene så langt.

Valgkommisjonens leder Mahinda Deshapriya sier at minst 80 prosent av landets 15,99 millioner stemmeberettigede stemte under valget lørdag.