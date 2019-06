Tysk sykepleier som er dømt for 85 drap, anker dommen

42 år gamle Högel var tiltalt for 100 drap, tilsto 43, nektet for fem og sa at han ikke husket de resterende 52. Tysk politi mistenker imidlertid at han kan ha tatt livet av opptil 200 pleietrengende pasienter.

I forrige uke ble han funnet skyldig i 85 drap, og retten i Oldenburg konkluderte med at det ikke lar seg fastslå hvor mange flere det eventuelt kan være snakk om. Dette fordi ofrene ble kremert uten at det ble foretatt obduksjon.

Livstidsdommen utelukker langt på vei løslatelse etter 15 år, slik vanlig er i Tyskland.

Ingen nye beviser

Dersom Högel får ankesaken behandlet, blir det opp til en høyere rettsinstans i Leipzig å ta stilling til om han fikk en rettferdig rettergang.

Nye beviser eller fakta kan ikke fremlegges, da det utelukkende er rettens lovtolkning og prosedyren som eventuelt blir gjenstand for ny vurdering.

Kjedet seg

Saken er den største massedrapssaken i Tyskland siden andre verdenskrig. Högel ga pasienter overdoser av medisin, noe som resulterte i hjertestans.

Ifølge påtalemyndigheten gjorde Högel dette fordi han kjedet seg på jobben, og for å kunne gjenopplive mange av pasientene i siste øyeblikk og høste anerkjennelse fra kollegaer. I mange tilfeller endte det imidlertid fatalt.

De 85 har er funnet skyldig i å ha tatt livet av var i alderen 34 til 96 år og drapene fant sted på sykehus i Oldenburg og Delmenhorst i årene 2000 til 2005.

Högel ble pågrepet i 2005 og ble tre år senere dømt til syv års fengsel for drapsforsøk. Etter press fra pårørende ble han på nytt stilt for retten i 2014 og dømt til 15 års fengsel for to drap.