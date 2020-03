Hjelpeorganisasjoner forsøker å hindre koronaspredning til Idlib

Hjelpeorganisasjoner drar nå inn i regionen for å forsøke å forhindre et smitteutbrudd. Men det store antallet internt fordrevne flyktninger i området og et nærmest ødelagt helsevesen gjør det nesten til en umulig oppgave å begrense smitten.

Rundt tre millioner mennesker er fanget i det stadig krympende opprørsområdet som er svært ødelagt etter måneder med bombing.

Syria har ennå ikke bekreftet noen tilfeller av koronasmitte, men ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er landets helsesystem så ødelagt at det trolig verken har kapasitet til å spore opp smittede eller svare på en epidemi.

Må hjelpe via Tyrkia

Med nær en million internt fordrevet siden det russisk-støttede regimets offensiv mot Idlib-regionen startet i desember, yrer overfylte leirer nå med nyankomne, og mange sover under svært dårlige forhold i den bitre kulden.

Legesentre og sykehus har vært mål under de siste bombetoktene, noe som ytterligere har redusert kapasiteten hos Syrias allerede svært nedslitte helsesystem etter ni år med krig.

Fordi man ikke kan bistå med hjelp fra de regjeringsstyrte områdene inne i Syria, tilbyr WHO helsehjelp til Idlib over grensen fra Tyrkia, forteller talsperson for Verdens helseorganisasjon Hedinn Halldorsson til AFP.

Helsepersonell blir opplært, og laboratorier i både Idlib og Ankara blir forberedt og utstyrt for å trygt teste og diagnostisere viruset.

– Spesielt «modent» for smitte

En våpenhvileavtale ble iverksatt fredag, noe som brakte en relativ tilstand av ro til Idlib for første gang på flere måneder. Men mange frykter at kampene blir gjenopptatt, noe som vil gjøre det enda mer krevende å bekjempe et virusutbrudd.

Misty Buswell i International Rescue Committee sier situasjonen i Idlib er «spesielt moden for spredning» av viruset.

– Et utbrudd vil være ødeleggende for tusenvis som allerede har en svært dårlig helse på grunn av mangel på mat, rent vann og på grunn av at de er utsatt for kaldt vær, sier hun.

Buswell sier komiteens fokus er å hindre at viruset kommer til området, men at de også er klar til å jobbe med lokale helseaktører for å svare på et eventuelt utbrudd.