Statistikkguru gir Biden 88 prosent sjanse for å bli Trumps utfordrer

Det skriver Nate Silver, anerkjent statistiker og grunnlegger av nettstedet Fivethirtyeight i en fersk analyse fredag ettermiddag.

Nettstedet er kjent for sine meningsmålinger og analyser om politikk, økonomi og sport.

Nominasjonskampen er ennå ikke over for demokratene, men den siste uken er Joe Biden (77) blitt den soleklare favoritten. Han vant stort på den såkalte Supertirsdagen denne uken, der rundt en tredjedel av delegatene til landsmøtet ble fordelt.

Velges i juli

Nominasjonsvalgene som nå pågår, handler om å velge ut delegater som skal reise til landsmøtet 13–16. juli der partiet peker ut sin presidentkandidat. Det skjer i Milwaukee i Wisconsin.

Det er sannsynlig at Joe Biden ender opp som partiets presidentkandidat. Den ferske Silver-prognosen viser at Joe Biden har 88 prosent sjanse for å vinne hele nominasjonen gjennom skaffe seg over halvparten av delegatene. Da må han sikre seg minst 1991 delegater, som er det magiske tallet. I modellen til Silver får konkurrenten Bernie Sanders nå bare 2 prosent sjanse til å vinne flertallet.

Viktige valg på tirsdag

Førstkommende tirsdag, 10. mars er det primærvalg i Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri og Washington.

«Hvis Sanders skal ha noen muligheter til å nærme seg Biden må han gripe muligheten raskt. Han må på banen å vinne stater der han ikke er favoritt. For øyeblikket leder Biden med seks-syv prosent på nasjonale meningsmålinger. Det er ikke et umulig forsprang å ta igjen, men sjansene er små», skriver Nate Silver.

Silver som har en bemerkelsesverdig evne til å spå utfallet av amerikanske valg, vekter de ulike målingene etter feilmargin og hvor godt de har truffet i forkant av tidligere valg. Statistikeren og skribenten Nate Silver regnes som en av USAs fremste valganalytikere.

Han fikk stor oppmerksomhet da han i 2008 forutså riktig utfall av presidentvalget i 49 av USAs 50 delstater.

Det samme gjentok seg i 2012 da han også spådde riktig i samtlige delstater. Fire år senere fikk ryktet hans en liten knekk da Donald Trump ble valgt til president i 2016. Silver antok – i likhet med de fleste andre – at Hillary Clinton kom til å vinne.

– Noen av Bernie Sanders beste stater, California og Nevada har allerede stemt, og statene som gjenstår, er vanligvis ikke bra for ham eller har relativt få delegater, skriver statistikkgruruen.