Demonstrasjonen fant sted utenfor forsvarets hovedkvarter i hovedstaden Brasília søndag.

Gruppen protesterte mot delstatsguvernørenes ordre om å holde seg hjemme og ba forsvaret om å gripe inn i håndteringen av koronapandemien.

Bolsonaro har flere ganger omtalt covid-19 som «en liten forkjølelse» og har også ved en rekke anledninger tidligere brutt retningslinjer og koronatiltak ved å opptre i offentligheten. Søndag var intet unntak.

– Jeg er her fordi jeg tror på dere, og dere er her fordi dere tror på Brasil, sa en hostende president da han søndag talte fra en varebil.

Kjemper for frihet

– Dere må kjempe for deres land. Stole på at presidenten deres skal gjøre det som er nødvendig for å garantere demokrati og det som er mest kjært for oss, vår frihet, tilføyde Bolsonaro.

Forrige uke ga presidenten helseminister Luiz Henrique Mandetta sparken fordi de to var sterkt uenige om håndteringen av koronakrisen. Blant annet støttet helseministeren globale oppfordringer om å holde seg hjemme.

Støtter restriksjonene

Brasil med sine over 200 millioner innbyggere har flest registrerte koronatilfeller i Latin-Amerika med over 38.600 smittede og over 2.400 døde, ifølge Worldometer.

Et flertall av brasilianerne støtter restriksjonene om å bli hjemme, selv om det påvirker landets økonomi. Det viser en ny undersøkelse publisert lørdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.