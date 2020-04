Dronning Margrethe har i anledning sin kommende 80-årsdag latt seg intervjue av Politiken. Her er hun innom mange temaer – også klimadebatten.

– Den er selvsagt veldig viktig og vesentlig. Men altså, panikk er en veldig dårlig måte å håndtere problemet på. Det fungerer ikke, sier hun.

Selv ser ikke dronning Margrethe «de helt store farer» foran seg». Hun forklarer sin holdning i klimadebatten med en livslang interesse for historie, og ikke minst forhistorie.

– Da har man et ganske langt perspektiv. Og da vet du at ting endrer seg. Man vet også at klimaet har endret seg og endrer seg hele tiden, sier hun.

På spørsmål om dronningen mener at klimaendringer er menneskeskapt, svarer hun:

– Vel, folk spiller en rolle i klimaendringene, det er det ingen tvil om. Men om de er skapt – direkte – er jeg ikke helt overbevist om.

Gjentar oppfordringen om ikke å få panikk

Under et intervju i fjor var hun også opptatt av at folk måtte besinne seg i klimadebatten.

– Hvis man får panikk, enten det gjelder i forbindelse med ulykker eller i det lange løp, så går det til helsike. Panikkreaksjoner er ingen god idé, sa hun til svenske avisen Expressen. Hun sier også at oppmerksomheten rundt miljøaktivisten Greta Thunberg har vært umulig å unngå å få med seg.

– Det er bra at unge er oppmerksomme på hva som skjer rundt dem, men man må ikke reagere med panikk. Det er aldri bra. Nå er jeg som sagt en gammel dame.

Ikke overrasket over uttalelsene

Klimaprofessor Sebastian Mernild, direktør i forskningsinstitutionen Nansen Centeret i Bergen, støtter dronningen i at det har vært store variasjoner i klimaet historiske sett.

– Men hun ser ikke på hva som er årsakene, mener han. – Mennesker er hovedårsaken til de forandringene vi står overfor nå. Det er det ingen tvil om, slår han fast.

Den danske historikeren og kongehuseksperten Lars Hovbakke Sørensen sier til dansk TV2 at han ikke er overrasket over dronningens politiske engasjement.

– Det er ikke noe nytt at dronningen uttaler seg om vesentlige samfunnsspørsmål, men hun gjør ikke det om temaer det er stor uenighet om. Dronningen unngår å bli så konkret at hun vil uttale seg om Greta (Thunberg), sier Hovbakke Sørensen.

Flere politikere er også kritiske til dronningens uttalelser:

Kongehuset bør omgående trække dette interview tilbage. Det er en grov, uansvarlig og decideret vildledende indblanding i den politiske debat. https://t.co/eu4JsohPIo #dkpol #dkgreen #grøngenstart — Sikandar Siddique (@SikandaSIDDIQUE) April 10, 2020

Forstemmende og underligt budskab fra Dronning Margrete. Men vi har heldigvis videnskabsfolk som kan få fejet hendes tvivl af banen. Tiden er ikke til at tvivle på menneskers rolle i klimaforandringerne, men hvordan vi får det begrænset! #dkpol #dkgreen https://t.co/PYA9M7Ryya — Signe Munk (@signe_munk) April 11, 2020

Skal synge for dronningen

16. april fyller dronning Margrethe 80 år. Noen stor feiring blir det ikke. Bursdagen er avlyst på grunn av korona, og hun ønsker ikke blomster på sin bursdag. I stedet ber hun innbyggerne om å sende blomster til de eldre i landet som har det vanskelig, skriver dronningen i en pressemelding fra det danske kongehuset.

Over 120.000 dansker ønsker likevel å feire dagen med sang.

– Vi synger på gatene og veiene, på balkongene og ut av vinduene, skriver arrangørene som har startet Facebook-gruppen «Danmark synger for dronningen».