Klokken åtte om kvelden 24. mars talte statsminister Narendra Modi til nasjonen på TV og kunngjorde dramatiske tiltak for å dempe spredningen av koronaviruset: Portforbud ble innført for alle landets innbyggere ved midnatt samme kveld.

Med ett slag ble en sjettedel av verdens befolkning satt i karantene.

– For å berge India, for å berge alle dets borgere, deg og din familie vil hver eneste gate, hvert eneste nabolag være underlagt portforbud, sa statsministeren.

Nedstengningen betyr at alt ikke-kritisk arbeid er satt på vent, og mesteparten av befolkningen må holde seg hjemme.

Forlenget portforbudet

Karantenen eller portforbudet skulle gjelde i tre uker, men 11. april bestemte statsminister Modi at nedstengningen av samfunnet skal vare i minst to uker til. Hvis ikke man gjennomfører dette, kan Indias utvikling bli satt 21 år tilbake, har Modi advart om.

Delstaten Delhis førsteminister Arvind Kejriwal sa lørdag at India har et bedre utgangspunkt til å takle koronakrisen enn mange andre utviklingsland. Det er fordi landet startet nedstengningen så tidlig, ifølge Reuters.

– Hvis vi slutter nå, vil alt vi har tjent, gå tapt, skrev han på Twitter.

Ajit Solanki, AP/NTB scanpix

Millioner har mistet arbeidet

Et så tett befolket land som India kan få en katastrofal smittespredning uten de svært inngripende tiltakene.

Modis avgjørelse ble nødvendig da man så dramatiske tall på smittede, syke og døde i andre land med langt bedre utbygget helsevesen enn India, skriver tidsskriftet Foreign Policy.

Nedstengningen av verdens nest mest folkerike land ser ut til å ha vært vellykket. Bare Kina har, så vidt, flere innbyggere enn India.

De siste tallene fra worldometer.com viser at det er 10.542 bekreftede smittede og 358 døde i landet.

India er imidlertid blant de landene i verden som i forhold til folketallet har testet færrest for smitte, og mørketallene antas derfor å være store.

Store konsekvenser

Foreign Policy skriver at denne tilsynelatende suksessen kommer sammen med mye elendighet, slik som de mange millioner fattige menneskene som har mistet livsgrunnlaget.

Myndighetene har forsøkt å stenge det meste, men det er ikke lett i et land der 350 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensen og knapt vet hvor det neste måltidet skal komme fra.

Titalls millioner indere er kastet ut i arbeidsledighet, og mange av dem har forlatt storbyene og gått til fots i ukevis for å komme seg hjem til landsbyene de kom fra.

Tog og fly er innstilt, landets motorveier er spøkelsesaktig tomme, og politi og soldater patruljerer bygatene for å passe på at portforbudet overholdes.

Myndighetene har også isolert flere bydeler i hovedstaden New Delhi og andre steder der smittetilfeller er påvist, og i mange delstater er det også innført påbud om ansiktsmaske for dem som beveger seg utendørs.

Noen landsbyer og nabolag har satt opp veisperringer for å hindre folk utenfra å slippe inn, og frykten rår i det store landet.

Manglende planlegging

Manglende planlegging har gjort at nedstengningen av samfunnet har ført til usikkerhet, panikk og hamstring, skriver Foreign Policy.

P. Ravikumar, Reuters/NTB scanpix

Det første tilfellet av covid-19 i India ble rapportert 30. januar. 11. mars erklærte Verdens helseorganisasjon utbruddet som en pandemi. To dager senere forsikret en høytstående tjenestemann i helsedepartementet at koronaviruset ikke førte til noen nødssituasjon i India.

Statsminister Modi fortalte den indiske befolkningen 19. mars at han allerede hadde opprettet en spesiell arbeidsgruppe for å dempe de økonomiske følgene av epidemien. Men ifølge Foreign Policy hadde han ikke opprettet en slik gruppe. Blant dem som ikke hadde hørt om arbeidsgruppens eksistens før det øyeblikket, var Indias finansminister – personen som ifølge Modi skulle lede gruppen.

Lite utstyr i helsevesenet

De første ordrene for produksjon av personlig verneutstyr for helsepersonell i frontlinjen ble klare bare timer før kunngjøringen om nedstengningen om kvelden 24. mars.

Landets helsevesen lider under klare mangler for å kunne håndtere en epidemi eller pandemi. I Norge har det vært mange oppslag om det lave antallet respiratorer, som er nødvendig for å berge livet til de som blir mest alvorlig angrepet av covid-19. I Norge vil det være én respirator pr. 4.808 innbyggere etter at alle som er i bestilling er levert, viser tall fra Helse Midt-Norge. I Tyskland er det tilsvarende tallet 3.320.

Indias helsevesen har 40.000 respiratorer, det vil si én respirator pr. 32.500 innbyggere.