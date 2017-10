– Dette er et viktig skritt i riktig retning. Vi hilser velkommen at EU nå har tatt innover seg de utfordringene som direktivet har gitt, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Aftenposten.

EUs arbeidsministre kom mandag kveld til enighet om innstramninger i utstasjoneringsdirektivet. Det omfatter arbeidere som er midlertidig utsendt fra en bedrift i hjemlandet for å jobbe i et annet land i EU og EØS-området.

Lederen for LOs Brussel-kontor Knut Arne Sanden har fulgt prosessen tett.

– Dette er første gang på svært lenge at det legges opp til innstramninger på arbeidsrettsområdet. Vi tar dette som en foreløpig seier. Det er sjelden vare, sier han.

Macron har vært pådriver

Striden om endringene i direktivet har pågått i 18 måneder og er en av mange saker som skaper splittelse mellom landene øst og vest i EU.

Det var EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker som tok initiativ til innstrammingene. Siden har britenes exit fra EU, der innvandring var den avgjørende saken for mange velgere, og trusselen fra EU-kritiske partier i flere land, bidratt til å sette saken høyt på dagsordenen.

Etter at han vant valget i mai har Frankrikes president Emmanuel Macron vært blant dem som har presset på for de hardeste innstramningene. Det at arbeidere fra tidligere østblokkland kan jobbe i Frankrike uten å måtte godtgjøres etter de samme reglene som lokale arbeidstagere, utgjør et «svik mot den europeiske ånden», har han uttalt.

Skal få lokale vilkår

Til nå har utstasjonerte arbeidstagere stort sett bare hatt krav på vertslandets minstelønn og det har heller ikke vært noen tidsbegrensning på hvor lenge de kan være ute.

Etter de nye reglene skal utstasjonerte arbeidstagere godtgjøres på samme måte som lokale arbeidstagere og dermed ha krav på goder som overtidsbetaling, bonuser og skifttillegg. Kompromisset innebærer også at grensen for utstasjonering settes til 12 måneder, slik Macron kjempet for, men at den kan utvides med ytterligere seks måneder i spesielle tilfeller.

Geert Vanden Wijngaert / TT / NTB scanpix

En av fire på korttidsopphold

Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange som er i Norge og omfattes av utstasjoneringsdirektivet.

SSB fører imidlertid statistikk over sysselsatte arbeidstagere i Norge på korttidsopphold. Ved utgangen av 2016 var 70.477 personer fra Norden, Vest-Europa og EU-land i øst midlertidig sysselsatt i Norge, ifølge tallene.

– Vi ser at rundt en fjerdedel av dem som er kommet til Norge fra Øst-Europa, er her som utstasjonerte arbeidstagere. Bruken har særlig vært utbredt innen verftsindustrien og i bygg- og anleggsbransjen, sier forskningsleder Kristin Alsos i Fafo.

Erichsen, Jarl Fr.

Håper på løsning på verftsstrid

LO-sjef Gabrielsen understreker at det gjenstår å se hvor store de endelige innstramningene blir. EU-kommisjonen, ministerrådet og EU-parlamentet går nå i gang med sluttforhandlingene for å finne et endelig kompromiss.

LO håper det endelige direktivet vil føre til at utstasjonerte arbeidstagere må kompenseres for reise, kost og losji. Det kan bidra til å løse den såkalte verftssaken, en konflikt mellom LO og NHO som har pågått siden 2009 om hvorvidt norske verft plikter å dekke slike goder for utsendte utenlandske arbeidstagere.

NHO er skeptiske

NHO-direktør Kristin Skogen Lund sier det uansett vil ta lang tid før det nye regelverket er på plass og at verftssaken derfor vil kunne måtte løses på forhånd.

– Vi skulle gjerne sett at innskrenkningene ikke ble så store som det legges opp til. I Norge har vi en hel industri som lever av å bygge store installasjoner og skip der det nesten ikke bor mennesker, sier Skogen Lund.

Hun mener Norge derfor har et stort behov for midlertidig utsendt arbeidskraft.

– Hvis det blir for dyrt og vanskelig å utføre arbeidet i Norge, risikerer vi at de heller bygger dem andre steder.

Tror ikke på omveltninger

Fafo-forsker Alsos mener EU sender et signal om at de tar bekymringene knyttet til arbeidsinnvandring på alvor, men hun er skeptisk til hvor stor betydning endringene vil få for det norske arbeidsmarkedet, blant annet fordi de finnes smutthull og muligheter for tilpasninger.

– Og selv med de nye reglene, vil de utsendte arbeidstagerne neppe få samme vilkår som en erfaren norsk sveiser eller tømrer. I mange tilfeller vil de lokale ansatte som det er relevant å sammenligne dem med, uansett ligge på minstelønnsnivå, sier hun.

