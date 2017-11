Fikk sparken etter å ha vist Trump fingeren. Nå strømmer pengene inn.

Årsaken var at hun på sosiale medier hadde lagt ut et bilde der hun viser fingeren til en passerende bilkortesje med president Trump i en av bilene.

Selskapet skal ifølge The Guardian ha begrunnet oppsigelsen overfor Briskman med at de leverte tjenester til staten, og at hun ved å ha det aktuelle bildet som profilbilde, kunne skade selskapets rykte.

Til tross for at hun mistet jobben, sier Briskman at hun ikke angrer på hendelsen og “ville gjort det samme igjen”.

Etter sparkingen er det blitt startet en innsamlingsaksjon på en nettside hvor man kan vise støtte” til tobarnsmoren.

Målet er å samle inn 100.000 dollar (815. 450 kroner). Tirsdag var det kommet inn over 71.000 dollar (580.000 kroner)

Hendelsen skjedde 28. oktober. Trump var på vei fra en av sine golfbaner i Sterling, Virginia, da han passerte Briskman.

I et intervju med Washington Post sa Brinkman at hun på dette tidspunktet blant annet tenkte på Trumps håndtering av orkanen Marias ødeleggelser på Puerto Rico da bilkortesjen passerte.

Det var en av pressefotografene som følger Trump, som foreviget den provoserte alenemoren. Bildet ble straks spredt over hele verden på sosiale medier.