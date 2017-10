Fredag kveld annonserte Spanias statsminister Mariano Rajoy at det vil holdes nyvalg i Catalonia. Valget holdes 21. desember.

Under pressekonferansen opplyste Rajoy om at den katalanske regjeringen blir avsatt, sjefen for det katalanske politiet sparkes og parlamentet i regionen oppløses.

Den spanske regjeringen fikk fredag grønt lys av senatet i Madrid til å ta over makten i Catalonia. Nyheten kom kort tid etter at de folkevalgte i regionen erklærte uavhengighet fra Spania.

Det betyr at den spanske regjeringen kan overta tre av de viktigste maktinstitusjonene i Catalonia: Finans, ordensmakten og mediene.

Ekspertene uenige om veien videre

En ekspert tror på voldelige sammenstøt i Catalonia. En annen tror på fredelige demonstrasjoner. En ting er sikkert: Katalanerne går en usikker tid i møte.

Spania-ekspert José Maria Izquierdo ved Universitetet i Oslo tror mange katalanere vil gjøre opprør mot sentralmakten i Madrid, og frykter store demonstrasjoner og mer voldelige sammenstøt.

– Det kommer til å bli demonstrasjoner, politiske streiker og det spanske politiet vil måtte være tilstede.

– Demonstrasjoner og opprørspoliti fører alltid til det samme

– Demonstrasjoner og opprørspoliti fører alltid til det samme, vold. Sannsynligvis vil vi se mer voldelige sammenstøt i tiden fremover.

Spania-ekspert Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø, tror derimot det ikke kommer til å bli voldelige sammenstøt.

– Det kommer sikkert til å bli en del demonstrasjoner, men de kommer til å foregå på en fredelig måte. Det har vært kjernepunktet i uavhengighetsbevegelsen. De vet at i det øyeblikket de tyr til vold, mister de all legitimitet.

Paragraf 155 i den spanske grunnloven er ikke utformet slik at den avvikler Catalonias selvstyre. Paragrafen skal derimot forsikre at selvstyret opererer innenfor den spanske grunnloven.

– Det myndighetene nå vil gjøre er å gå inn og erstatte politikerne som har brutt loven. For deretter å erstatte dem med teknokrater, som de sørger for er katalanere, forklarer Buck.

Avsettes og risikerer fengsel

Catalonias president Carles Puigdemont, regionens visepresident Oriol Junqueras og sjefen for det katalanske politiet Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero vil nå fjernes fra sine posisjoner. Sammen med andre fremtredende katalanere risikerer de opp mot 30 år i fengsel.

– Tilhengerne av uavhengighet vil bli rasende over dette, sier Buck.

Et av de viktige stegene videre er å utnevne en administrasjon som skal kontrollere Catalonia i tiden fremover.

– Jeg håper de velger personer som er for dialog og har forståelse for det som skjer. Ikke harde høyrekonservative funksjonærer og politikere, sier Izquierdo.

Ydmykelse

– Det er mange som kommer til å demonstrere i tiden fremover, men ikke alle er for selvstendighet. De er imot iverksettelsen av paragraf 155, forklarer Izquierdo og legger til:

– Paragraf 155 fører til ydmykelse av alle katalanere. I Spania er det lov å være nasjonalist eller separatist. Det som ikke er lovlig er måten de katalanske separatistene har operert på.

Han mener mange katalanere er imot handlingene til den katalanske regjeringen, men at de ikke vil akseptere at spanske myndigheter overtar kontrollen.

Spania-eksperten tror ikke aktiveringen av paragraf 155 kommer til å føre til fredelige demonstrasjoner, tvert imot.

– Det blir et opprør som er veldig vanskelig å kritisere. Det er mange som sier at de ikke ønsker spansk politi i Barcelona eller en person i Madrid som dikterer.

Kan ta lang tid

Hvor lang tid det kommer til å ta for sentralmakten i Madrid å ta over kontrollen, er det stor usikkerhet rundt.

– Det er det store spørsmålet. Denne paragrafen har aldri blitt prøvd ut. De fleste ekspertene er usikre på hvor lang tid det kommer til å ta. Noen sier tre måneder, mens andre sier halvannet år, forklarer Buck.

Meningen er at Catalonia skal få tilbake selvstyret når det er holdt nyvalg i regionen. Det er planlagt nyvalg innen seks måneder.