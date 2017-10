33 år gamle Valentino Talluto har ifølge dommen hatt sex med minst 53 kvinner etter at han selv fikk hiv-diagnosen i 2006 og frem til han ble pågrepet i 2015.

Mannen forførte flere titall kvinner via datingsider på nettet og hadde ofte forhold til flere kvinner samtidig. Den yngste var bare 14 år da forholdet startet, den eldste 40. Flere av dem var studenter, og noen var mødre.

Baby smittet

I tillegg til de 30 kvinnene som mannen smittet direkte, ble tre menn og en baby smittet med hiv som følge av at kvinnene brakte smitten videre.

Flere av ofrene har vitnet og fortalt hvordan de ble overtalt til å ha ubeskyttet sex. Blant annet skal han ha fortalt at han var allergisk mot kondomer og at han akkurat hadde testet seg for hiv og funnet ut av han var negativ.

Aktoratet i Roma hadde lagt ned påstand om livsvarig fengsel, men domstolen kom frem til at 24 års fengsel var mer passende ettersom det ikke var snakk om spredning av en epidemi.

Spredning av epidemier har ifølge italiensk lov en strafferamme på livsvarig fengsel.

Forsvarere: – Var uforsiktig

Forsvarerne har argumentert for at Talluto var uforsiktig, men at han ikke smittet kvinnene med vilje. De tegnet et bilde av en ung mann på jakt etter ømhet, og viste til at hans egen mor var en hivpositiv stoffmisbruker som døde da han bare var fire år gammel.