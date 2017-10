Strafferammen for de tre forbrytelsene som Puigdemont og flere medlemmer av hans regjering er siktet for, er henholdsvis 30, 15 og seks års fengsel.

Riksadvokat José Manuel Maza har ikke beordret pågripelse av regionspresident Carles Puigdemont og andre ledere, men beordret dem til å møte for en domstol i Madrid.

Catalonias leder Carles Puigdemont dukket mandag opp Brüssel.

Riksadvokaten: Iverksetter preventive tiltak

Riksadvokat Maza sier han vil be dommerne om såkalte preventive tiltak, men det er ikke klart om det innebærer pågripelse og varetekt inntil sakene kommer opp for en domstol.

Maza sier at tiltalene mot avsatte katalanske tjenestemenn vil bli brakt inn for det nasjonale rettsvesenet. Dette gjelder øyensynlig regionsleder Carles Puigdemont og hans nestleder Oriol Junqueras, men riksadvokaten nevner ikke navn.

Tiltalene mot avsatte medlemmer av den katalanske regionsforsamlingen, blant annet presidenten i forsamlingen, vil bli behandlet av spansk høyesterett.

Noen folkevalgte i Spania, blant annet de som sitter i regionsforsamlingene, nyter godt av en viss immunitet og kan bare bli straffeforfulgt i høyesterett.

Politisk asyl i Belgia vil skape diplomatisk krøll

Det er spanske regjeringstjenestemenn som bekrefter at den avsatte regionslederen har reist til Brussel.

Det er ikke klart hvem han eventuelt skal møte. Det forligger ingen opplysninger om samtaler med EU-kommisjonens eller EUs president Donald Tusk.

Ifølge Associated Press skal den belgiske statssekretæren for innvandrersaker, Theo Francken, tidlig søndag ha tweeted at det som EU-borger er mulig å søke om asyl i Belgia.

Francken understreket at Belgia ikke søkte et slikt scenario, og sa: «Jeg ruller ikke ut velkomstmatten.» Francken la til at hvis en slik forespørsel skulle dukke opp, ville det medføre en vanskelig diplomatisk situasjon vis a vis de spanske myndighetene.

Vil delta i valg

En talsmann for det katalanske separatistpartiet ERC sa mandag at prosessen med løsrivelse går videre og at partiet har til hensikt å delta i valget som statsminister Mariano Rajoy har fastsatt til 21. desember.

– Partiets ledelse har hatt et møte og kommet til at vi vil finne en måte å delta i valget på. Valget kan bli nok en mulighet til å konsolidere den katalanske republikken, sa talsmann Sergi Sabria.

Vil de motsette seg?

De siste dagene har det rådet usikkerhet og spenning rundt om katalanske ledere kom til å motsette seg overtagelsen ved å møte opp til jobb som vanlig mandag morgen.

Tidligere mandag ble det klart at presidenten i det katalanske parlamentet, Carme Forcadell, dro tilbake på jobb som normalt, til tross for å ha mistet jobben fredag.

– Vi fortsetter å jobbe, lyder den korte beskjeden fra Forcadell på Twitter.

Også den katalanske ministeren Josep Rull opplyste selv via Twitter at han hadde møtt opp på jobb som vanlig.

Han skal ha blitt resolutt ført ut etter få minutter, ifølge NTB.

Katalanske ledere sparket

Spanias utenriksminister er i dag i Kiev. Han uttaler ifølge Reuters at han håper at valget vil «gjenopprette den juridiske situasjonen» i regionen og at han «tror og håper» Catalonia vil være «det samme åpne og integrerte samfunnet» etter valget.

Fredag erklærte Catalonia uavhengighet fra Spania. Den spanske regjeringen svarte med å avsette katalanske ledere og ta kontroll over Catalonia.

Det innebar blant annet at Catalonias president Carles Puigdemont og hans ministre mistet jobben, samt at den folkevalgte regionforsamlingen ble oppløst. I tillegg har også Catalonias politisjef fått sparken.

Det førte til flere demonstrasjoner både for og imot uavhengighet i helgen. Lørdag oppfordret Puigdemont det katalanske folket om å utøve «demokratisk opposisjon» mot den spanske regjeringen. Flere hundre tusen marsjerte søndag for et samlet Spania.

Den spanske statsminister Mariano Rajoy har utlyst nyvalg i regionen 21. desember. Frem til valget er avholdt, vil spanske myndigheter ha kontroll over Catalonia.