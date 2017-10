Spansk riksadvokat tiltaler opprørske katalanske ledere

Anklagene mot katalanske ledere skal bestå av opprør, oppvigleri og underslag. Strafferammen for de tre forbrytelsene er henholdsvis 30, 15 og seks års fengsel. Riksadvokat José Manuel Maza har ikke beordet pågripelse av regionspresident Charles Puigdemont og andre ledere, men beordret dem til å møte for en domstol i Madrid.

Tidligere mandag ble det klart at presidenten i det katalanske parlamentet, Carme Forcadell, dro tilbake på jobb som normalt, til tross for å ha mistet jobben fredag.

– Vi fortsetter å jobbe, lyder den korte beskjeden fra Forcadell på Twitter.

Også den katalanske ministeren Josep Rull opplyste selv via Twitter at han hadde møtt opp på jobb som vanlig.

Han skal ha blitt resolutt ført ut etter få minutter, ifølge NTB.

Ifølge Al Jazeera skal spanske myndigheter ha gitt offentlige representanter i Catalonia «noen timer» til å samle personlige eiendeler og forlate kontorene mandag formiddag.

Hva som skjer dersom de ikke etterfølger instruksene, er uklart, men myndighetene har gitt uttrykk for at de håper prosessen vil foregå stille og med «minimal innblanding»

Det er ikke blitt meldt om noen store protester mandag formiddag.

Vil de motsette seg?

De siste dagene har det rådet usikkerhet og spenning rundt om katalanske ledere kom til å motsette seg overtagelsen ved å møte opp til jobb som vanlig mandag morgen.

Kilder i separatistbevegelsen sier at de vil støtte den avsatte regjeringen fullt og helt dersom de skulle forsøke seg på å gjeninnta posisjonene de nå har mistet. Hvis dette skjer, kan det katalanske politiet få ordre fra Madrid om å stanse dem, skriver NTB.

– Vi får se hva som skjer, sa en talsmann for den avsatte regjeringen til nyhetsbyrået AFP i helgen.

Det knyttes også spenning til hva 200.000 offentlig ansatte vil gjøre når de returnerer til jobb denne uken.

Spanias utenriksminister Alfonso Dastis sier han vanskelig kan se hvordan den sparkede regionslederen og hans regjering kan fortsette å styre Catalonia.

Det er ventet at påtalemyndigheten i løpet av få dager vil tiltale dem for en rekke brudd på grunnloven og spansk statsrett.

Katalanske ledere sparket

Spanias utenriksminister er i dag i Kiev. Han uttaler ifølge Reuters at han håper at valget vil «gjenopprette den juridiske situasjonen» i regionen og at han «tror og håper» Catalonia vil være «det samme åpne og integrerte samfunnet» etter valget.

Fredag erklærte Catalonia uavhengighet fra Spania. Den spanske regjeringen svarte med å avsette katalanske ledere og ta kontroll over Catalonia.

Det innebar blant annet at Catalonias president Carles Puigdemont og hans ministre mistet jobben, samt at den folkevalgte regionforsamlingen ble oppløst. I tillegg har også Catalonias politisjef fått sparken.

Det førte til flere demonstrasjoner både for og imot uavhengighet i helgen. Lørdag oppfordret Puigdemont det katalanske folket om å utøve «demokratisk opposisjon» mot den spanske regjeringen. Flere hundre tusen marsjerte søndag for et samlet Spania.

Den spanske statsminister Mariano Rajoy har utlyst nyvalg i regionen 21. desember. Frem til valget er avholdt, vil spanske myndigheter ha kontroll over Catalonia.