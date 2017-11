Dette kom fra presidenten like før han forlot Det hvite hus fredag for en tolv dager lang tur til Asia.

På spørsmål om han vil sparke justisminister Sessions om Demokratene ikke blir etterforsket i forbindelse med presidentvalget, svarte Trump «jeg vet ikke».

– Burde se på Demokratene

– Jeg er egentlig ikke involvert i justisdepartementet. Jeg vil la det gå av seg selv. Men ærlig talt, de burde se på Demokratene. De burde se på mange ting, og det er mange mennesker som er skuffet over justisdepartementet, inkludert meg, sa Trump.

Trump og Sessions har flere ganger vært i søkelyset, men Sessions har gjort det klart at han ikke forlater sin post. I sommer hamret Trump løs på Sessions i et intervju med The New York Times for å ha skygget unna Russland-granskingen. Da sa Trump at han ville ha utpekt en annen justisminister om han hadde visst at Sessions ville unndra seg ansvaret med å lede arbeidet.