Skogbrannene i California legger hele bydeler i aske

Onsdag kveld lokal tid økte vinden i flere områder i styrke, med vindkast i opp til 80 kilometer i timen. Dette nærer brannene videre.

Minst 23 personer er omkommet og minst 3.500 boliger og forretningsbygg er ødelagt, ifølge Los Angeles Times.

– Vi har hatt store branner før, men dette er en av de aller største, sier California-guvernør Jerry Brown til avisen.

Brannmannskapene kjemper akkurat nå mot i overkant av 20 forskjellige branner i vindistriktene i den nordlige delen av California. Flammene er fortsatt ute av kontroll.

Tusener på flukt

Tusenvis er på flukt fra flammene. Onsdag beordret myndighetene evakuering av de nær 6000 innbyggerne i byene Calistoga og Geyserville i fylkene Napa og Sonoma. Deler av byene Sonoma og Boyes Hot Springs er også evakuert.

Politiet har opplyst innbyggerne om at vinden kan føre til at brannene fort kan skifte retning. Det fryktes nå at vinden vil fortsette å øke i styrke, som også kan føre til at glør blir spredt utover og nye branner oppstår.

Onsdag ettermiddag lokal tid hadde flammene brent gjennom et by- og landområde på rundt 700 kvadratkilometer.

– Vi står overfor noen skikkelige monstre, sier brannmannen Bret Couvea, ifølge avisa Los Angeles Times.

Mange hundre mennesker er savnet, men myndighetene regner med at store deler av disse er i god behold og at de vil komme til rette igjen.

Så langt er skogbrannene de dødeligste i delstaten siden 1991 da 25 mennesker mistet livet i Oakland Hills. Man må helt tilbake til 1933 for å finne en mer dødelig brann, da 29 mennesker omkom i Griffith Park i Los Angeles, ifølge Reuters.