Nye slag i kampen mellom Columbus og urfolk. President Trump har valgt side.

Ikke før har en heftig og til dels voldelig krangel om statuer av sørstatsgeneraler stilnet litt, så barker amerikanerne sammen i en ny historisk debatt. Denne gangen handler det om Kristoffer Columbus. Skal den andre mandagen i oktober brukes til å feire Columbus’ ferd til den nye verden i 1492 eller skal man heller minnes urfolkenes lidelser som fulgte i århundrene etter?

40–50 byer har droppet Columbus

I år har debatten blusset opp igjen. På den ene siden vedtok for eksempel bystyret i Austin, delstatshovedstaden i Texas, i forrige uke at de nå markerer Urfolkenes dag, ikke Columbus-dagen. De slutter seg dermed til 40–50 andre byer, blant andre Los Angeles. På den annen side står president Donald Trump. Det ble lagt merke til at presidentens Columbus-kunngjøring i år utelukkende inneholdt ros til sjøfareren fra Italia.

– Brakte kontinenter sammen

– På Columbus-dagen hedrer vi den kyndige navigatøren og troende mannen. Hans modige bragd brakte kontinenter sammen og har inspirert talløse andre til å realisere sine drømmer og overbevisninger – også i møte med ekstrem skepsis og enorm motstand, uttalte Trump.

Barack Obamas erklæring i fjor inneholdt lignende uttalelser, men også en formulering om «å erkjenne smerten og lidelsen» til folkeslagene som allerede bodde på kontinentet da Columbus kom.

Trump ga Columbus-rabatt

Trumps valgkamporganisasjon tok saken videre. I en e-post til tilhengere skriver de at «venstrevridde presser hardere og hardere for å viske ut nasjonens historie». Kampanjen feiret Columbus-dagen med salg på Trump-effekter. Koden for å få rabatt: 1492.

«Amerikas fortid blir svertet og fjernet av liberale i mediene og våre skoler, men vi vil ikke akseptere det», skriver Trump-teamet.

Fakta: Kristoffer Columbus Sjøfarer og oppdager som levde fra 1451 til 1506. Cristoforo Colombo på italiensk, Cristóbal Colón på spansk. La ut på en ekspedisjon over Atlanterhavet i 1492 på oppdrag for Spanias kongepar Isabella og Ferdinand. Hensikten var å finne en vestlig sjøvei til India. Dette regnes som starten på europeernes kolonisering av det amerikanske kontinent. Han reiste i alt fire ganger til kontinentet og var til sin død av den oppfatning at han hadde funnet det østlige Asia. Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia

Ferskt vedtak i Austin

Ifølge tidsskriftet Governing, som dekker amerikansk lokalstyre, har omtrent 50 byer droppet Columbus-feiring den andre mandagen i oktober og feirer heller urfolk. I bystyret i Austin førte Tayne Ward på vegne av en urfolksorganisasjon ordet for dem som ville droppe Columbus. Ward minnet om at Stephen Austin, som byen er oppkalt etter, var en entusiastisk slaveritilhenger som førte krig mot lokale urfolk, før kalt indianere.

– Vi er nødt til å si hans navn hver gang vi sier hvor vi kommer fra, sa Ward i sitt innlegg. Ward påpekte imidlertid at de ikke vil fjerne hverken hans navn eller andre lokale historiske personer.

– Én dag i året for urfolk

– Det eneste navnet vi fjerner, er navnet Columbus, sa talspersonen, som mente man ikke visker ut noens kulturelle bakgrunn ved å fjerne Columbus-dagen.

– Vi feirer alle europeisk historie hele tiden hver eneste dag. Ingen prøver å ta det fra noen. Vi ber om én dag i året som urfolk kan si er deres dag, sa Ward.

Maling mot New York-statue

I New York har det vært en innbitt kamp om den store statuen av sjøfareren i Columbus Circle på sørvestsiden av Central Park. To ganger i september ble det begått hærverk med maling i rød og rosa farge før politiet innførte bevoktning. Ryktene går også om at ordfører Bill de Blasio vil fjerne statuen, noe som ifølge The Washington Post benektes fra rådhuset.

– Fortsatt italiensk helt

En rekke organisasjoner, kommentatorer og enkeltpersoner rykker ut til forsvar for Columbus. Særlig er italiensk-amerikanere ivrige støttespillere.

– Uheldigvis blir Columbus’ ettermæle stadig ettergått slik at det slynges anklager om rasisme, utnyttelse og folkemord mot den store italienske oppdageren. Beskyldningene overser vanligvis at anglosaksiske amerikanere og spanjoler, ikke Columbus selv, sto for overgrepene mot amerikanske urfolk, anfører Patrick Dimeo-Edwards i Washington Examiner under overskriften «Columbus er fortsatt en italiensk helt».

56 prosent positive til Columbus

Den katolske organisasjonen Knights of Columbus har fått byrået Marist til å lage en meningsmåling om oppdageren. Der fremgår det at 56 prosent av de spurte har en fordelaktig oppfatning av ham. 28 prosent har et negativt syn på Columbus. 76 prosent mener historiske skikkelser må vurderes i lys av tiden de levde. 16 prosent mener man kan måle dem opp mot normene i dag.

– Han var en mann forut for sin tid som brakte to verdener sammen og satte i gang prosessen som førte til dette landet, sier organisasjonens leder, Carl Andersen, i en uttalelse til undersøkelsen.