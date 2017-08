Nederlandsk politi: Pågrep mistenkt etter tips om terrorplaner i Rotterdam

– Det var konkret informasjon fra spansk politi om at et angrep ville bli utført på den datoen, på dette stedet og mot dette rockebandet, sier havnebyens politisjef Frank Paauw torsdag ettermiddag.

Politiet pågrep torsdag morgen en 22-åring i forbindelse med trusselen som førte til at konserten med Los Angeles-bandet Allah-Las ble avlyst onsdag kveld.

Ifølge den britiske avisen The Guardian mistenker nederlandsk politi nå at 22-åringen hadde planer om å utføre et terrorangrep.

Politiets talsmann Roland Ekkers sier 22-åringen ble pågrepet i Brabant øst i Nederland. Politiet har ransaket mannens bolig.

– Han er i varetekt og blir avhørt om trusselen i Rotterdam, sier politiet.

Politisjef Frank Paauw i Rotterdam sier ifølge The Guardian at informasjonen som kom fra spansk politi var svært konkret.

– Det er ikke lenger noen trussel om et angrep etter at vedkommende ble arrestert, sier han.

Gassflasker ikke mistenkelig

Konserten med det amerikanske rockebandet ble avlyst på kort varsel etter et tips fra spansk politi.

To timer etter avlysningen ble føreren av en spanskregistrert varebil pågrepet noen hundre meter fra konsertstedet. Det er lite sannsynlig at han vil få status som mistenkt i etterforskningen av trusselen, opplyser politiet torsdag.

Bombeeksperter undersøkte varebilen og fant ingenting mistenkelig ved gassbeholderne han hadde med seg, opplyser politiet i en pressemelding.

Evakuering

Bilføreren var sterkt alkoholpåvirket da han ble stanset. Politiet har ransaket boligen hans, men fant ingen tilknytning til trusselen mot konsertstedet.

Allah-Las skulle etter planen ha spilt i Rotown, et lokale som kan ta opptil 1.000 mennesker.

Konsertlokalet ligger i Maasilo i Rotterdam, et messeområde som ligger ved elva Maas. Området ble onsdag kveld evakuert av væpnede politifolk iført skuddsikre vester før konserten skulle ha startet.

Kritikk fra muslimer

Det har lenge vært kontroverser og kritikk rundt navnet til bandet, og bandmedlemmer forklarte ifjor til britiske The Guardian at de valgte Allah-Las for å ha et kult og «helligklingende navn».

De siste årene har de fått gjentatte e-poster og henvendelser fra muslimer som har gjort det klart at de føler seg forulempet over bruken av bandnavnet, skriver bransjebladet Billboard.